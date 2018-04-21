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Сегодня в Краснодаре пройдёт «Библионочь»
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Сегодня в Краснодаре пройдёт «Библионочь» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Сегодня в Краснодаре пройдёт ежегодная социально-культурная акция «Библионочь», сообщили в пресс-службе администрации города.
— В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы, — цитирует пресс-служба слова начальника городского управления культуры Ирины Лукинской. — Мы ставим целью формировать у детей и молодежи культуру чтения, популяризировать лучшие образцы классической и современной литературы, творчество кубанских писателей.
Впервые акция «Библионочь» была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее поддержали более 2 тыс. площадок по всей стране.
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