Сегодня в Краснодаре пройдёт «Библионочь»

Сегодня в Краснодаре пройдёт ежегодная социально-культурная акция «Библионочь», сообщили в пресс-службе администрации города.

— В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы, — цитирует пресс-служба слова начальника городского управления культуры Ирины Лукинской. — Мы ставим целью формировать у детей и молодежи культуру чтения, популяризировать лучшие образцы классической и современной литературы, творчество кубанских писателей.

Впервые акция «Библионочь» была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее поддержали более 2 тыс. площадок по всей стране.