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Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой
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Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа. Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас", — написал Медведев в телеграмме.
Он также добавил, что «главное — она умела не просто играть, а жить на сцене, тонко чувствовать роль, наполнять ее особой интонацией».
Ранее советский и российский актер Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной.
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