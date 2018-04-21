Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Нины Дорошиной . Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина — одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа. Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас", — написал Медведев в телеграмме.

Он также добавил, что «главное — она умела не просто играть, а жить на сцене, тонко чувствовать роль, наполнять ее особой интонацией».