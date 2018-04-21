Жителям Удмуртии предложили поделиться селфи с памятниками

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал фотоконкурс «Селфи с памятником». Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республике.

Участникам нужно сделать селфи на фоне памятника, монумента, скульптуры, исторического здания, расположенного на территории региона и разместить фотографию в социальных сетях. Под изображением необходимо указать название памятника и хештег #НаследиеУдмуртии.

Конкурс стартовал 18 апреля, в международный день памятников и продлится до 18 мая — международного дня музеев.