Елизавете II исполняется 92 года

"Вечером она посетит концерт, который будет транслироваться по телевидению", — сказала собеседница агентства, рассказав, что среди артистов, которые выйдут на сцену Альберт-холла, будут Стинг , Шегги, Том Джонс , Крейг Дэвид, Кайли Миноуг и другие исполнители.

Газета The Daily Telegraph в этой связи приводит слова Стинга, который выразил сомнения, что последние результаты их творческого сотрудничества с регги-исполнителем из Ямайки Шегги отвечают королевским предпочтениям в музыке. «Мы будем играть для Ее Величества, но, честно говоря, я не знаю, каковы ее музыкальные вкусы», — сказал бывший лидер группы The Police. «Мы выложимся по полной, а, если у нас не получится, ну что же, на следующее утро мы окажемся в Тауэре», — пошутил он, говоря про крепость на берегу Темзы, которая в предыдущие столетия использовалась в том числе и как тюрьма.

Помимо концерта другие пункты программы дня рождения королевы в ее пресс-службе не разглашают. «Программа остального ее дня — частная, поэтому мы не можем дать какую-то дополнительную информацию», — добавила собеседница агентства.

21 апреля, настоящий день рождения монарха, традиционно проходит без особенных торжеств. Это вызвано тем, что Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Официальное празднование, предусматривающие парад и общественные гуляния, по погодным соображениям обычно отмечается во вторую субботу июня.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля прошлого года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую «сапфировым» юбилеем.