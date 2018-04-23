Александр Жирков выступил с отчетом перед Постоянным форумом ООН

В мероприятии приняли участие руководитель секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов госпожа Чандра Рой-Хенриксен, члены Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов из разных стран: Японии, Испании, Мексики, Колумбии, Австралии и других.

Как отметила Чандра Рой-Хенриксен, проекты под эгидой ООН требуют особого отношения к их реализации, и исполнители отнеслись к этому с исключительным вниманием и аккуратностью, представив в намеченные сроки отчет о проделанной работе по международному проекту «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII — начало XX вв.)» перед членами постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Александр Жирков ознакомил собравшихся с содержанием и ходом реализации проекта. Парламентарий напомнил о том, что в музеях Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Дании, Франции, Австрии, Швейцарии сохранилась память о культурном наследии народов Якутии — раритеты, свидетельства национальной самобытности северных этносов.

Спикер якутского парламента рассказал о том, что издан первый том системного альбома-каталога «Сибирская коллекция в музеях США». В издании впервые публикуются в полном объеме подробные сведения на русском и английском языках об артефактах народов — саха, эвенов и юкагиров, находящихся в коллекциях Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и Национального музея естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне. В фондах Американского музея естественной истории выявлено 844 якутских экспонатов, 293 — юкагирских и 427 эвенских экспонатов. В Национальном музее естественной истории Смитсоновского института — 45 якутских экспонатов. В каталоге указываются названия объектов на якутском, русском, английском языках. В описании объекта представлены время создания, материалы, технологии изготовления, размеры и инвентарные номера.

Руководитель секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов госпожа Чандра Рой-Хенриксен отметила, что инициированный Республикой Саха (Якутия) проект представляет собой уникальную возможность демонстрации и возрождения языка, культуры и искусства коренных народов. Госпожа Чандра Рой-Хенриксен подчеркнула, что опыт проекта, принятого по инициативе спикера якутского парламента как международный проект под эгидой Постоянного форума ООН, необходимо распространить и на другие коренные народы мира. «Мы надеемся, что это издание вдохновит представителей других культур документировать и сохранять свое материальное и духовное наследие», — сказала руководитель секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Идею поддержали члены постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов — представители Мексики, Японии, Австралии, Колумбии и африканского континента, которые высоко оценили проект Якутии по увековечению и популяризации своего культурного наследия. Представитель Австралии Доминик Ву Конак обратил внимание собравшихся на то, что проекты по сохранению культурного наследия возможно реализовать только при поддержке государства. Антрополог, начальник управления археологии Мексики Едит Сото Кудвин поделилась тем, что артефакты коренного народа майя также вывезены в разные страны мира и опыт Якутии для них является полезным.

Представитель Колумбии Глория Изабель присоединилась к мнению коллег и подчеркнула огромный вклад Якутии в сохранении и популяризации культурного наследия коренных народов.

Спикер Ил Тумэна выразил благодарность руководству секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов за поддержку в продвижении проекта и пожелал всем участникам мероприятия добра, благополучия и мирного неба.

Напомним, что Постоянный форум ООН по делам коренных народов мира в лице руководителя Секретариата Чандры Рой-Хенриксен поддержал инициативу по созданию системного каталога, представленную Александром Жирковым на XIV сессии Постоянного форума в 2015 году.

В то же день Александр Жирков встретился с руководством, научными сотрудниками Американского музея естественной истории (АМЕИ). Вице-президент по развитию АМЕИ Камилла Коули и директор библиотеки Том Байон поздравили создателей системного альбома-каталога с выходом первого издания уникальной серии и подчеркнули неизмеримый вклад проекта в сохранение и популяризацию материальной культуры народов Якутии, и выразили надежду, что указанный проект станет примером подражания для других этносов.

Спикер якутского парламента поблагодарил руководство, сотрудников Американского музея естественной истории за содействие и помощь в развитии международного научного сотрудничества в изучении культурного наследия народов России и поддержку инициатив по поиску, изучению, идентификации, описанию и фотофиксации объектов материальной культуры.

Руководитель секретариата Чандра Рой-Хенриксен официально подтвердила, что «Успешный международный проект „Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII — начало XX вв.)“ будет и дальше пользоваться эгидой постоянного форума ООН». Напомним, что в настоящее время исследовательская группа, состоящая в основном из сотрудников Национального Художественного музея Республики Саха (Якутия), работает в музеях Германии для подготовки второго тома проекта. Третий том проекта уникального международного проекта будет посвящен предметам материального и культурного наследия, обнаруженным якутскими исследователями в остальных странах Европы.