Янтарный край начнёт тесное сотрудничество с Псковской областью

Главы регионов подписали план мероприятий на ближайшие 2 года. О сотрудничестве губернатор Антон Алиханов и глава Псковской области Михаил Ведерников договорились ещё в ноябре прошлого года.

Делегация из этого региона побывала в калининградских больницах и библиотеках. Так уже в следующем году будет разработан межрегиональный маршрут под названием « Александр Невский . Уроки истории». Появится и экскурсионно-образовательный проект для детей. Школьники из Пскова получат возможность приехать на экскурсию в Калининград. Говорили главы регионов и о бизнесе.

В Пскове, как и в Калининграде, существует особая экономическая зона «Моглино». Есть предприниматели, которые ведут бизнес одновременно в обоих регионах.