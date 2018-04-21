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Янтарный край начнёт тесное сотрудничество с Псковской областью
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Янтарный край начнёт тесное сотрудничество с Псковской областью 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Главы регионов подписали план мероприятий на ближайшие 2 года. О сотрудничестве губернатор Антон Алиханов и глава Псковской области Михаил Ведерников договорились ещё в ноябре прошлого года.
Делегация из этого региона побывала в калининградских больницах и библиотеках. Так уже в следующем году будет разработан межрегиональный маршрут под названием «Александр Невский. Уроки истории». Появится и экскурсионно-образовательный проект для детей. Школьники из Пскова получат возможность приехать на экскурсию в Калининград. Говорили главы регионов и о бизнесе.
В Пскове, как и в Калининграде, существует особая экономическая зона «Моглино». Есть предприниматели, которые ведут бизнес одновременно в обоих регионах.
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