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Сезон субботников: в Петербурге помыли пушки
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Сезон субботников: в Петербурге помыли пушки 

Мир24 1 час назад
Фото: Главный региональный
В России стартовал сезон субботников «Зеленая весна», сообщает «МИР 24».
По всей стране жители городов убирают мусор на улицах, сажают деревья, благоустраивают парки и скверы.
Так, в Петербурге возле Троице-Измайловского собора помыли пушки, которые стоят вокруг Колонны Славы и символизируют победу Российской империи в Русско-турецкой войне. Чтобы смыть с них всю грязь, использовали универсальное чистящее средство.
«Отмывается очень легко. После такого напора воды все делается намного проще», — говорит участник акции Александр Сапожников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы присоединиться к субботнику и посадить деревья.
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