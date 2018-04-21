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Сергей Юров и Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на площадке в детдоме Балашихи
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Сергей Юров и Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на площадке в детдоме Балашихи 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на площадке в детском доме «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи во время проведения общеобластного субботника.
В нашем детском доме «Непоседы» у нас достаточно большой фронт работ. Сейчас мы красим малые игровые формы для детей младшего возраста. Ребята помогают активно, мне кажется, работают даже лучше, чем мы  — Сергей Юров.
Вместе с воспитанниками детского дома и педагогами Сергей Юров и Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на детской площадке и победили деревья.
Вот сейчас первый слой нанесли,
чуть-чуть
он схватится, и будем вторым слоем красить, чтобы старый цвет не пробивался, потом уже бабочки докрасим яркими цветами — желтым и красным
— Игорь Брынцалов.
На субботник вышли 35 воспитанников детского дома. Они работали по секциям: первая красила малые игровые формы, вторая белила деревья, третья убирала прошлогоднюю листву. Уборка проходила также внутри здания. После завершения субботника Сергей Юров пообщался с воспитанниками детского дома, посмотрел, как живут дети.
Традиционный общеобластной субботник проходит в Подмосковье 21 апреля. В Балашихе жители города убираются во дворах, на территории социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения, а также в парках и скверах.
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