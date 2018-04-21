Сергей Юров и Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на площадке в детдоме Балашихи

В нашем детском доме «Непоседы» у нас достаточно большой фронт работ. Сейчас мы красим малые игровые формы для детей младшего возраста. Ребята помогают активно, мне кажется, работают даже лучше, чем мы — Сергей Юров.

Вместе с воспитанниками детского дома и педагогами Сергей Юров и Игорь Брынцалов покрасили деревянный домик на детской площадке и победили деревья.

Вот сейчас первый слой нанесли,

чуть-чуть

он схватится, и будем вторым слоем красить, чтобы старый цвет не пробивался, потом уже бабочки докрасим яркими цветами — желтым и красным

— Игорь Брынцалов.

На субботник вышли 35 воспитанников детского дома. Они работали по секциям: первая красила малые игровые формы, вторая белила деревья, третья убирала прошлогоднюю листву. Уборка проходила также внутри здания. После завершения субботника Сергей Юров пообщался с воспитанниками детского дома, посмотрел, как живут дети.

Традиционный общеобластной субботник проходит в Подмосковье 21 апреля. В Балашихе жители города убираются во дворах, на территории социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения, а также в парках и скверах.