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Вячеслав Макаров принял участие в общегородском субботнике
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Вячеслав Макаров принял участие в общегородском субботнике 

Интересант 1 час назад
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в общегородском Дне благоустройства.
Глава городского парламента вместе c депутатами ЗакСа и жителями Петроградского района, убирал территорию Александровского парка и высаживал деревья.
«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто сегодня вышел на субботник, чтобы сделать наш город чище и краше. С каждым годом всё больше петербуржцев участвуют в общегородском Дне благоустройства. Они убирают свои дворы, скверы, парки, высаживают деревья и цветы. Благодаря нашим общим усилиям Санкт-Петербург становится одним из самых чистых и комфортных городов страны. Прекрасная традиция весенних и осенних субботников наглядно демонстрирует нашу сплоченность и любовь к родному Петербургу», — отметил Вячеслав Макаров.
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