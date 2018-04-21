Вячеслав Макаров принял участие в общегородском субботнике

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в общегородском Дне благоустройства.

Глава городского парламента вместе c депутатами ЗакСа и жителями Петроградского района, убирал территорию Александровского парка и высаживал деревья.

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто сегодня вышел на субботник, чтобы сделать наш город чище и краше. С каждым годом всё больше петербуржцев участвуют в общегородском Дне благоустройства. Они убирают свои дворы, скверы, парки, высаживают деревья и цветы. Благодаря нашим общим усилиям Санкт-Петербург становится одним из самых чистых и комфортных городов страны. Прекрасная традиция весенних и осенних субботников наглядно демонстрирует нашу сплоченность и любовь к родному Петербургу», — отметил Вячеслав Макаров.