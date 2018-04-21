В Перми проходит выставка-пристройство животных «Кошкины сны»

В субботу, 21 апреля, в Перми состоялась акция по пристройству кошек из Муниципального приюта. Мероприятие назвали «Кошкины сны», так как все животные мечтают поскорее обрести новый дом.

Некоторые животные так громко мяукали и тянулись лапами к посетителям выставки, что гости беспокоились и спрашивали волонтёров: «Что хочет этот кот?». Волонтёры отвечали: «Любви и нового хозяина».

Два кота обрели новый дом в первые минуты, как открылась выставка. Их даже не успели пересадить в клетки из переносок. Для того, чтобы забрать животное новым хозяевам пришлось пройти небольшое собеседование, а также подписать договор об ответственном содержании.

Выставка-пристройство проходит по адресу ул. Куйбышева, 59 до 18.00.