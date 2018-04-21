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В Кисловодске освятят нарзан перед курортным сезоном
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В Кисловодске освятят нарзан перед курортным сезоном 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Кисловодске летний курортный сезон откроют театрализованной программой и молебнами у вод, сообщили STAV.AF.RU в администрации города.
Праздник начнётся в 10.30 на Каскадной лестнице концертом «Кисловодск встречает гостей». В полдень его участники пройдут Крестным ходом от Свято-Никольского собора до Нарзанной галереи. Там священники отслужат торжественные молебны «Благословение вод».
После обеда на Курортном бульваре стартует фестиваль уличной культуры «Хип-хоп планета», а затем учащиеся и преподаватели Детской хореографической школы «Энергия танца — энергия жизни!» проведут отчетный концерт.
В этом сезоне Кисловодск продолжит традицию национальных фестивалей, проведёт фестиваль молодого вина, Шаляпинские сезоны и традиционные литературно-музыкальные вечера на «Белой даче».
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