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«Больше всего эмоций было от экспонатов отдела дефицита»: группа «Каста» посетила по музей Ельцина
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«Больше всего эмоций было от экспонатов отдела дефицита»: группа «Каста» посетила по музей Ельцина 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
20 апреля по всей России прошла акция «Библионочь». Чтобы принять в ней участие и выступить в клубе «Сenter», в Екатеринбург прилетели легенды хип-хопа, группа «Каста». Они посетили музей Бориса Николаевича в Ельцин-центре и были настолько впечатлены, что провели там в два раза больше времени, чем планировали.
— Ребята сначала вели себя очень закрыто, но их так впечатлил музей, что они провели там полтора часа вместо запланированных 40 минут, — рассказала Александра Кислицына, она вела экскурсию у артистов. — Больше всего эмоций было от экспонатов отдела дефицита. Ребята активно постили в сториз, оставили записи во всех интерактивных точках.
После посещения музея, участники группы выложили в Instagram фото и видео оттуда. Они спросили своих подписчиков: «Скучаете по тем временам?».
К ЧМ-2018 о каждом городе, который примет матчи мундиаля, выпустили ролик. Историей родного Ростава-на-Дону поделился Хамиль из «Касты». А о Екатеринбурге рассказал Владимир Шахрин.
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