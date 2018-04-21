«Больше всего эмоций было от экспонатов отдела дефицита»: группа «Каста» посетила по музей Ельцина

20 апреля по всей России прошла акция «Библионочь». Чтобы принять в ней участие и выступить в клубе «Сenter», в Екатеринбург прилетели легенды хип-хопа, группа «Каста». Они посетили музей Бориса Николаевича в Ельцин-центре и были настолько впечатлены, что провели там в два раза больше времени, чем планировали.

— Ребята сначала вели себя очень закрыто, но их так впечатлил музей, что они провели там полтора часа вместо запланированных 40 минут, — рассказала Александра Кислицына, она вела экскурсию у артистов. — Больше всего эмоций было от экспонатов отдела дефицита. Ребята активно постили в сториз, оставили записи во всех интерактивных точках.

После посещения музея, участники группы выложили в Instagram фото и видео оттуда. Они спросили своих подписчиков: «Скучаете по тем временам?».