На фотовыставке воронежцам показали «позирующих» песцов и дерущихся зайцев

19 апреля в Воронежском областном художественном музее имени И. Н. Крамского открылся международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» — одна из самых масштабных фотовыставок, посвященных дикой природе.

Экспозиция объединила 70 работ фотографов, победивших в номинациях: подводный мир, микромир, поведение животного, человек и природа, портрет животного, пейзаж. Как в погоне за удачным кадром поймать взмах крыльев совы или заставить песцов «позировать»? По словам воронежского фотографа Владимира Голуба, это «результат тяжелой, кропотливой и профессиональной работы».

Владимир Голуб. «Животных невозможно заставить позировать. Чтобы снять дикого зверя в природе хорошо, необходимы годы труда и полная самоотдача. Иногда для того, чтобы сделать один снимок животного, уходят месяцы, а то и годы. Несколько лет человек ездит в определенное время, когда там бывает вид животного, который его интересует, в определенное место, может сидеть в засаде сутками несмотря на погоду. И дальше вопрос везения. Может не везти и год, и два, а потом случается удачный кадр. Надо знать повадки животных, очень сильно их любить. Некоторые снимающие животных фотографы, которых я знаю, раньше были охотниками. И они говорят, что фотографировать гораздо трудней. Выстрелить можно с большого расстояния, а подобраться близко, чтобы ветки не перекрывали зверюшку, чтобы не спугнуть его, это невероятно трудно. Многие животные выходят в сумерки, и технически очень сложно сделать этот кадр. Я восхищаюсь людьми, которые снимают диких животных. В этом смысле макросъемка проще. «Договориться» с бабочкой, паучком или гусеницей не так сложно, как, например, со львом», — прокомментировал «АиФ-Черноземье»

Фестиваль «Золотая Черепаха» продлится в Воронеже до 20 мая. За это время в рамках фотовыставки пройдет обучающая и развлекательная программа, включающая игровые и познавательные квесты, мастер-классы по искусству фотографии, ландшафтному дизайну, лекции о путешествиях и экологии. С программой мастер-классов можно ознакомиться по ссылке.