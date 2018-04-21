Дарья Донцова выпустила свою двухсотую книгу

В этом году Дарья Донцова точно может отпраздновать успех на литературном поприще — она не только издает свои книги ровно 20 лет, но и написала двухсотую из них, что делает Донцову одним из самых плодовитых писателей в мире.

Подсчитать количество книг, написанных Дарьей Донцовой, очень сложно и вряд ли даже самые ярые фанаты читали их все, и это неудивительно, ведь, как сообщила Донцова, только что поступила в продажу ее 200-я книга, носящая название «Пятизвездочный теремок». Но писательницу можно поздравить не только с этим событием — ровно 20 лет назад ее первая рукопись была опубликована одним из издательств, а Донцова вскоре приобрела всероссийскую известность и до сих пор занимает первое место в России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых ею книг.

Дарья Донцова начала писать книги во время борьбы с раком, которым женщина заболела в 1998 году. И в настоящее время, спустя 20 лет после того как писательница поборола онкологию, она активно занимается этой темой и недавно стала лицом кампании «Силы есть», проводимой для помощи людям с онкологией.

К слову, самым плодовитым писателем в мире за всю историю также является женщина — испанская писательница Корин Тельядо, написавшая более 5000 произведений, общий тираж которых насчитывает более 400 миллионов экземпляров. Женщина создавала любовные романы, переведенные на несколько языков, и является вторым по читаемости испанским автором после Сервантеса. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!