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Чистоту в центре города навели 400 работников Вологодского оптико-механического завода
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Чистоту в центре города навели 400 работников Вологодского оптико-механического завода 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В этот раз заявленную численность производственники превысили на сотню, к сотрудникам предприятия присоединились семьи, пришли на субботник ветераны завода. Привели в порядок более одного километра аллеи на отрезке от Ленинградского путепровода до улицы Мира.
«Неожиданным стало количество участников субботника — вместо заявленных 300 человек к уборке присоединились более 400. Всегда нас поддерживают ветераны и пенсионеры, сегодня здесь 60 бывших работников предприятия. Еще более важно участие молодежи — с нами полсотни детей, субботники мы не пропускаем, это наша добрая традиция», — рассказал генеральный директор предприятия «ВОМЗ» Василий Морозов.
Семья Рыбиных на субботнике в полном составе — здесь и родители, и дети, и старшее поколение. Для шестилетнего Руслана и семилетней Миланы уборка — и праздник, и развлечение.
Вместе с коллегами на уборку сегодня вышла и конструктор Валентина Рогулина. Она разрабатывает прицелы разного типа, сотрудничает с учеными института имени Баумана.
«На завод я пришла работать 14 лет назад, после окончания технического университета. В субботниках участвую всегда. В этом деле нужно только начать, собраться, а дальше будет обеспечено хорошее настроение, и результат обязательно порадует, к тому же это дополнительная возможность подышать свежим воздухом», — рассказала начальник конструкторского бюро предприятия «ВОМЗ» Валентина Рогулина.
К уборке заводчане приступили в восемь утра, завершили быстро. Заполненные мешки, которых получилось больше сотни, собрали в кучи вдоль дороги. На полигон их вывезут бесплатно, этим сегодня занимаются коммунальщики.
«Одно из ведущих предприятий нашего города стало ориентиром не только в профессиональном плане, но и в социальном — ежегодно они показывают, как нужно работать и относиться к общему дому. Дружно и слаженно коллектив выполняет не только производственные задачи, но и поддерживает социальную ответственность. И самое главное — у них получается наладить связь поколений, вместе работают и действующие сотрудники, их дети и ветераны», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов, который также сегодня присоединился к уборке вместе с заводчанами.
Всего в общегородском в субботнике в разных микрорайонах города приняли участие 160 предприятий, организаций, УК, ТОСов. Все они подали заявки в Департамент городского хозяйства, территории для уборки отметили точками на специальной карте.
В общей сложности на общегородской субботник сегодня вышли более 7 тысяч жителей города. На полигон вывезено свыше 76 тонн мусора. Завершить уборку и благоустройство города планируется в течение двух месяцев, к 21 июня.
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