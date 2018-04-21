Многожанровый конкурс-фестиваль искусств собрал в КЧР более 250 молодых талантов

ЧЕРКЕССК, 21 апреля. / ТАСС /. Более 250 молодых талантов из Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Краснодарского края стали участниками международного многожанрового конкурса-фестиваля искусств «Южная волна», который проходит в субботу в Черкесске.

"Министерство культуры Карачаево-Черкесии с удовольствием поддержало проведение этого замечательного многожанрового фестиваля. Надеюсь, мы насладимся творчеством уже известных коллективов, а также сегодня увидим новые таланты и поддержим их", — сказал на открытии фестиваля министр культуры КЧР Рамазан Бороков.

Карачаево-Черкесия стала первым из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, где в этом году стартовала «Южная волна». Республика передаст эстафету соседнему Ставропольскому краю, где конкурс-фестиваль состоится в мае.

"В субъектах СКФО конкурс-фестиваль проходит под названием «Южная волна — Вершины Кавказа», а в июне в Алуште начнется серия фестивалей под названием «Южная волна — Сокровища черного моря». Ежегодно расширяется география нашего фестиваля, в этом году он охватит практически весь юг России", — сказала ТАСС представитель оргкомитета фестиваля Лариса Власкина.

Конкурс проводится в номинациях «хореографическое искусство», «театр», «инструментальное исполнительство», «вокал» и «декоративно-прикладное искусство». Среди номеров участников — старинные народные мелодии и танцы, признанные классические и современные композиции.

В вихре танца

Одним из ярких этапов фестиваля в Черкесске стал конкурс среди танцоров. Никого не оставило равнодушным выступление ансамбля эстрадного танца «Альянс» из Новочеркасска (Ростовская область)" и детских хореографических ансамблей Карачаево-Черкесии «Кавказ» и «Таулу» (Горец).

"Наш творческий коллектив один из молодых в республике. В «Южной волне» участвуем впервые. На суд зрителей и жюри представили два танца — осетинский парный танец «Приглашение» и турецкий народный танец «Кара Дениз» (Черное море). Замечательный фестиваль, объединяющий многие регионы, надеюсь, он получит продолжение в КЧР", — сказал ТАСС художественный руководитель ансамбля «Таулу» Шамиль Голаев.

В номинации «хореографическое искусство» были также представлены черкесский танец «Къафа», осетинский танец «Хонга», карачаевские и убыхские народные танцы.

Многожанровый региональный конкурс-фестиваль искусств «Южная волна» проводится с 2008 года, последние два года в международном статусе. Конкурс проводится при содействии агентства «Unicorn», которое на протяжении многих лет занимается пропагандой молодежного детского творчества в разных странах мира.

Победители фестиваля-конкурса получат возможность на льготных условиях участвовать в зарубежных конкурсах, в частности проводимых в Чехии, Македонии и Болгарии.