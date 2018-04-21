Сколько стоят курганские проститутки? Интервью с перевозчиком путан

Безусловно, проблема проституции в России беспокоила людей издревле. По официальным оценкам МВД РФ , проституцией в РФ занимается более 1 миллиона женщин. Но есть и другие экспертные оценки. «В России — 4,5 млн проституток», — заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в интервью. Сегодня разберемся, как работают и сколько получают девушки легкого поведения в Кургане. Также хочу представить вашему вниманию интервью с работником из данной сферы.

Добрый день, расскажи, как давно ты в этой работаешь в сфере?

Не так давно, около 3 месяцев, но уже в курсе всех дел.

Какие у вас цены?

На дом цены варьируются от 1000 до 1200 за час, не больше. В сауну заказывать всегда дороже, это уже полторы тысячи за час. И, как правило, в саунах вызываешь не сам, а обращаешься к администратору. Он уже и заказывает, так как у многих заведений есть договоренность с владельцами нашего бизнеса. Владельцы саун также имеют свой процент, но далеко не все.

А как происходит процесс выбора «девочки»?

Обычно приезжают 2 машины. Если никто не нравится — едут другие. Могут и 5 машин подряд приехать, клиент нынче разборчивый. Заказываешь всегда через «мамочку», либо молодых людей, которые их возят. С путанами по телефону никогда не разговариваешь, не положено. Между прочим, ребята, которые занимаются перевозкой имеют неплохую зарплату, это, можно сказать, завидное место.

Какой возраст у ваших дам?

От 18-ти летних девушек до практически бабушек (смеется). Кстати, молоденьких девочек от 18 до 21 очень много, но подавляющее большинство все-таки женщины от 21 до 30. Девушки к работе относятся нормально, чаще с юмором, у многих есть дети. Но думаю, что идут сюда не от лучшей жизни.

Бывают ли проблемы с полицией?

Всех карт раскрывать не буду, но все, как правило, стабильно. Деньги тут крутятся немалые.

Кстати, на эту тему меня подтолкнул спектакль Курганского государственного театра драмы «Очи чёрные». События происходят в публичном доме, а главные персонажи — девушки, любовь которых можно получить только за деньги. Но можно ли купить счастье и истинные чувства? Предлагаю и вам подумать над этой непростой темой. Спектакль пройдет 29 апреля в следующее воскресенье.

А как вы думаете, стоит ли легализовать такой прибыльный бизнес? Может обложить это все делом налогом и пускай работают себе спокойно?