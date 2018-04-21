На субботник в зоне отдыха «Тропарево» пришли около трех тысяч горожан 

В зоне отдыха «Тропарево» субботник совместили с интерактивной развлекательной программой и концертом. Насыщенное мероприятие привлекло к участие московские семьи. В общей сложности, в уборке территории зоны отдыха «Тропарево», расположенной в районе Теплый Стан ЮЗАО, приняли участие порядка трех тысяч человек.
В числе присутствующих были префект Юго-Западного округа Олег Волков, ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин со своей семьей, генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, а также муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия», воспитанники «Самбо-70», ученики школ и многие другие.
Для детей в зоне отдыха работали интерактивные площадки.
Чтобы «Тропарево» оставалось чистой экологической зоной, нужно поддерживать это место в хорошем состоянии, сказала муниципальный депутат Наталья Литвинова. Она добавила, что когда будет приходить сюда гулять со своими детьми, ей будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые она сама посадила. Муниципальный депутат Олег Чернышевич поделился, что в детстве он играл в этом лесопарке, а сегодня пришел сюда, чтобы посадить деревья.
На главной сцене парка была организована концертная программа, а для тех, кто устал и проголодался во время работы, на субботнике была организована полевая кухня — всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей.