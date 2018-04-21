На субботник в зоне отдыха «Тропарево» пришли около трех тысяч горожан

В зоне отдыха «Тропарево» субботник совместили с интерактивной развлекательной программой и концертом. Насыщенное мероприятие привлекло к участие московские семьи. В общей сложности, в уборке территории зоны отдыха «Тропарево», расположенной в районе Теплый Стан ЮЗАО, приняли участие порядка трех тысяч человек.

Для детей в зоне отдыха работали интерактивные площадки.

Чтобы «Тропарево» оставалось чистой экологической зоной, нужно поддерживать это место в хорошем состоянии, сказала муниципальный депутат Наталья Литвинова . Она добавила, что когда будет приходить сюда гулять со своими детьми, ей будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые она сама посадила. Муниципальный депутат Олег Чернышевич поделился, что в детстве он играл в этом лесопарке, а сегодня пришел сюда, чтобы посадить деревья.

На главной сцене парка была организована концертная программа, а для тех, кто устал и проголодался во время работы, на субботнике была организована полевая кухня — всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей.