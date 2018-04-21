«Нефтяных принцесс» в Сургуте не заметили

В минувшие выходные 14-15 апреля в Сургуте тихо и не заметно для широкой общественности состоялся II региональный турнир по художественной гимнастике на призы Федерации художественной гимнастики города Сургута «Нефтяные принцессы».

Продемонстрировать свое мастерство приехали более 300 участниц из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа. Нежность грации, мелодия и пластика в выступлениях юных участниц вызывали сладкие слезы радости и горькие слезы поражения.

Для того чтобы понять что чувствуют гимнастки, готовясь перед выступлением, осознать все напряжение при выходе на ковер, нужно стоять рядом и самому наблюдать…. А наблюдать есть за чем! Маленькие девочки самостоятельно тренируются, поправляют макияж и прическу, собираются духом, забывают про усталость, боль, травмы и выходят сверкая улыбкой на суд жюри показать свое мастерство за 3 минуты.

Еще более увлекательно наблюдать за реакцией мам спортсменок. Часто создается ощущение, что все свои нереализованные амбиции, они переложили на своих дочерей и желание видеть своего ребенка на пьедестале почета частично затуманивает разум. Родители готовы тратить десятки и сотни тысяч рублей на дорогие купальники, лучший инвентарь и конечно просто «золотые сборы» в погоне за мечтой— увидеть своего ребенка на первом месте… Родные, близкие люди часто не видят физическую и психологическую боль ребенка которую она получает за годы тренировок и безрезультатных соревнований, на второй план уходит учеба, так как регулярные тренировки забирают большую часть свободного времени…

Безусловно спорт тренирует характер и воспитывает силу духа и железную волю, позже гимнастки станут невероятно красивыми девушками, возможно даже титулованными чемпионками, но эти мысли так сложно держать в голове, наблюдая за рыдающими 5-7 летними малютками на ковре, в то время как мамы высказывает свое недовольство выступлением, а тренер просто разносит в пух и прах каждое движение гимнастки.

Кстати, тренер… Тренера также возлагают свои амбиции на юных гимнасток, именно через победы и первые места детей, они получают репутацию и титулы. Таким образом юное, хрупкое создание, выходит на ковер, оставляя за спиной: боль, усталость, страх, амбиции мамы, надежды тренера. Она встает на ковер и забывает обо всем, теперь существует только музыка, предмет и ее тело, которое обязано сделать все лучше чем на тренировке…

Конечно у спортсменок одна мечта— первое место), однако следует отметить, у разных возрастных категорий стоят разные задачи, для многих это дебютное выступление и все еще впереди, а кто-то не получив нужный результат уйдет из спорта.

Итак, нежность грации, мелодии и пластика, праздник изящества и красоты — это одна сторона медали, вторая сторона — титанический труд, травмы, разбитые надежды, которые конечно будут склеиваться на последующих тренировках.

Фото: Илона Кулева