AMAZON ФОКУСИРУЕТСЯ НА ВИДЕО ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 100 МЛН. ПОДПИСЧИКОВ

Глава Amazon Джефф Безос направил акционерам компании письмо, в котором сообщил, что число подписчиков Prime превысило 100 млн человек, что он частично отнес на счет продолжающегося роста вложений в контент.

В своем заявлении Безос подчеркнул, что драйвером роста является Prime Video, позволяющее привлекать и удерживать подписчиков.

Развитие каталога контента компании и вложения в контент собственного производства, например, сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) и номинированный на Оскар «Любовь — болезнь» (The Big Sick), были отмечены как успех в этой области.

Безос заявлил: Мы распространили наши телеформаты по всему миру, запустили новые сезоны «Босха» (Bosch) и «Подлого Пита» (Sneaky Pete) из США, «Гранд Тур» (The Grand Tour) из Великобритании и «В розыске» из Германии, скоро запустим «Sentosha» из Японии, а также «Дыши» (Breathe) и получивший награды сериал «Обратная сторона» (Inside Edge) из Индии.

Кроме того, в этом году мы развили продукты Prime Channels, добавив на территории США CBS All Access, и запустили Prime Channels в Великобритании и Германии.

Говоря о будущем Безос рассказал о работе над оригинальными сериалами Prime Original, такими как «Джек Райн Тома Клэнси» (Tom Clancy’s John Ryan) c Джоном Красинки, «Король Лир» с Энтони Хопкинсом , «Романовы» (The Romanoffs), «Карнивал Роу» (Carnival Row), «Благие знамения» (Good Omens), «Возвращение домой» (Homecoming) и другими.

В этом году начнется работа над сериалом по «Властелину Колец», параллельно с мини-сериалом по мотивам эпической драмы Эрнан Кортес.

Эти заявления появились после объявления Netflix-ом о том, что число его подписчиков превысило 125 млн человек.

ИСТОЧНИК: DIGITAL TV Europe