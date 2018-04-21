В субботнике в Тропарево поучаствовало около 3 тысяч человек

Горожане активно поучаствовали в приведении в порядок зоны отдыха «Тропарево». На уборку выходили целыми семьями. На территории зоны отдыха была организована интерактивная площадка для детей, на главной сцене парка была — концертная программа.

По словам муниципального депутата Натальи Литвиновой, «Тропарево» — это экологическая зона, которую надо поддерживать. И теперь, когда она со своими детьми будет приходить сюда гулять, ей будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые она сама посадила.

Чтобы работа шла веселее, на субботнике была организована полевая кухня — там всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей.