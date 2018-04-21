В субботнике в Тропарево поучаствовало около 3 тысяч человек 

Горожане активно поучаствовали в приведении в порядок зоны отдыха «Тропарево». На уборку выходили целыми семьями. На территории зоны отдыха была организована интерактивная площадка для детей, на главной сцене парка была — концертная программа.
В уборке территории зоны отдыха «Тропарево», расположенной в районе Теплый Стан ЮЗАО, приняли участие порядка трех тысяч человек. В том числе — префект Юго-Западного округа Олег Волков, ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин со своей семьей, генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, а также муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия», воспитанники «Самбо-70», ученики школ и многие другие.
По словам муниципального депутата Натальи Литвиновой, «Тропарево» — это экологическая зона, которую надо поддерживать. И теперь, когда она со своими детьми будет приходить сюда гулять, ей будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые она сама посадила.
Чтобы работа шла веселее, на субботнике была организована полевая кухня — там всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей.