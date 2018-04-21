Ещё
В субботнике в Тропарево поучаствовало около 3 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В субботнике в Тропарево поучаствовало около 3 тысяч человек 

Коньково 18 минут назад
Фото: Коньково
Горожане активно поучаствовали в приведении в порядок зоны отдыха «Тропарево». На уборку выходили целыми семьями. На территории зоны отдыха была организована интерактивная площадка для детей, на главной сцене парка была — концертная программа.
В уборке территории зоны отдыха «Тропарево», расположенной в районе Теплый Стан ЮЗАО, приняли участие порядка трех тысяч человек. В том числе — префект Юго-Западного округа Олег Волков, ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин со своей семьей, генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, а также муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия», воспитанники «Самбо-70», ученики школ и многие другие.
По словам муниципального депутата Натальи Литвиновой, «Тропарево» — это экологическая зона, которую надо поддерживать. И теперь, когда она со своими детьми будет приходить сюда гулять, ей будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые она сама посадила.
Чтобы работа шла веселее, на субботнике была организована полевая кухня — там всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей.
Коньково: последние новости
Библиотека № 187 поддержит акцию «Библионочь» ЦСМ «Коньково» участвует в «Неделе добрых дел» Добровольцы передали воспитанникам «Юноны» 31 килограмм сладостей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алтайская: судьба Асырк из «Королевства кривых зеркал»
Звезды советского кино, которые плохо кончили11
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино37
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение