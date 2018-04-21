Момент — и в море… Морские гады как они есть

Устрицы, мидии и морские гребешки, осьминоги и кальмары, креветки, лангусты и крабы, трепанги и морские ежи… Об их богатстве витаминами и микроэлементами буквально ходят легенды, им приписывают волшебные свойства. Но всегда ли морепродукты так полезны? Где и как их лучше покупать? Обо всем этом — в выпуске «Гад морской» из цикла «Без обмана». Смотрите в понедельник, 23 апреля, в 23:05 на канале « ТВ Центр ».

Съемки этой программы проходили в Москве, Севастополе, Ялте и в солнечном Таиланде. Зрителей ждут итоги рейда по рынкам и магазинам и результаты масштабной экспертизы пресервов, замороженных морепродуктов и готовых маринованных даров моря. Они увидят и тонкости работы сотрудников правоохранительных органов и таможни, пограничников по пресечению произвола в сфере незаконного производства, добычи и реализации морепродуктов.

Сюжет из Юго-Восточной Азии расскажет о рабском труде на одной из фабрик по производству креветок в Таиланде, в который вовлечены в том числе и несовершеннолетние. А вот крымский репортаж, наоборот, вселяет оптимизм. Съемочная группа программы побывала на образцовом производстве замороженных мидий и устриц. Руководители компании уверяют, что гарант свежести их продукта — собственная ферма по выращиванию моллюсков, расположенная прямо в море.

А есть ли разница между аквакультурными морепродуктами и «дикими»? Некоторые едоки считают, что разницы по вкусовым и полезным качествам нет. Другие, напротив, уверены в обратном. Разобраться в этом журналистам помогли обитатели одного из зоопарков страны, которым была представлена возможность выбрать себе лакомства по вкусу, доверяя лишь особым чувствительным рецепторам.

Кто может позволить себе самые дорогие и элитные морепродукты? Почему некоторые из них надо есть только живыми? Верно ли утверждение врачей, что некоторые «гады» положительно влияют на мужскую потенцию, поднимая уровень тестостерона? Почему иной раз даже закон оказывается бессилен против желания нажиться на доверчивых потребителях? Ответы — в выпуске.

А вот как правильно и, главное, аппетитно приготовить живого трепанга, расскажет и покажет шеф-повар одного из рыбных ресторанов. Отведать то, что получилось, посчастливилось обычным людям, которые никогда не пробовали таких деликатесов.