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Победительницу конкурса «Мисс Русское радио-Кострома» отправят на курорт
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Победительницу конкурса «Мисс Русское радио-Кострома» отправят на курорт 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Подходит к завершению и грандиозному финалу конкурс «Мисс Русское радио Кострома-2018». Сегодня в клубе «Икра» на одной сцене будут выступать 9 очаровательных финалисток и певица ELVIRA T.
Финалистки 2018 года: Вероника Найденкова, Ева Парванян, Юлия Кузнецова, Екатерина Соловьева, Евгения Галицкая, Анжела Лапина, Кристина Смирнова, Анна Бачинова и Надежда Секина.
На один вечер сцена клуба превратится в подиум. Участницы конкурса предстанут в четырех абсолютно разных образах. Зрители смогут оценить, кто из участниц наиболее точно попал в заданную концепцию: Кострома осенняя, весенняя, летняя и зимняя. Конечно же, будут выходы в купальниках и вечерних платьях.
Кульминацией вечера станет выступление певицы ELVIRA T. Ведущий вечера — тоже московская звезда, VJ музыкального телевидения RUTV, экс-солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов.
На сцене выступят известные костромские танцевальные коллективы: «Танцуют все», «Свои люди», «Cherry dance». Порадуют своим вокалом Дарья Волохова, Алена Егорова, Роман Охапкин и Елена Золотарева.
Партнером номинации «Мисс зрительских симпатий» выступил портал K1NEWS.RU.
Костромичи отдали свой голос за одну из участниц. Для нее у нас приготовлен шикарный подарок от магазина косметики и парфюмерии «Яркая жизнь»— эксклюзивный аромат COSMOGONY от парфюмера Бертрана Дюшофура.
Вообще, участниц конкурса ждет море подарков. В их числе бьюти-гаджеты, модная мебель, одежда, ювелирные украшения, нижнее белье, сладкие подарки.
Ну, а главным призом станет поездка на курорт для двоих.
Сбор гостей в 20.00, начало шоу в 21.00  Ночной клуб «Икра» (2-Волжская, 4)
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