Победительницу конкурса «Мисс Русское радио-Кострома» отправят на курорт

Подходит к завершению и грандиозному финалу конкурс «Мисс Русское радио Кострома-2018». Сегодня в клубе «Икра» на одной сцене будут выступать 9 очаровательных финалисток и певица ELVIRA T.

На один вечер сцена клуба превратится в подиум. Участницы конкурса предстанут в четырех абсолютно разных образах. Зрители смогут оценить, кто из участниц наиболее точно попал в заданную концепцию: Кострома осенняя, весенняя, летняя и зимняя. Конечно же, будут выходы в купальниках и вечерних платьях.

Кульминацией вечера станет выступление певицы ELVIRA T. Ведущий вечера — тоже московская звезда, VJ музыкального телевидения RUTV, экс-солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов

Партнером номинации «Мисс зрительских симпатий» выступил портал K1NEWS.RU.

Костромичи отдали свой голос за одну из участниц. Для нее у нас приготовлен шикарный подарок от магазина косметики и парфюмерии «Яркая жизнь»— эксклюзивный аромат COSMOGONY от парфюмера Бертрана Дюшофура.

Вообще, участниц конкурса ждет море подарков. В их числе бьюти-гаджеты, модная мебель, одежда, ювелирные украшения, нижнее белье, сладкие подарки.

Ну, а главным призом станет поездка на курорт для двоих.

Сбор гостей в 20.00, начало шоу в 21.00 Ночной клуб «Икра» (2-Волжская, 4)