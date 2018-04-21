Студия Нила Бломкампа остановила краудфандинговую кампанию своего фильма раньше времени из-за нехватки средств

Всем, кто перечислил пожертвования, обещают вернуть деньги.

В официальном Твиттере Oats Studios, компании режиссёра «Района №9» и «Робота по имени Чаппи» Нила Бломкампа, сообщили о том, что сбор средств на продолжение короткометражки Firebase («Опорная точка») оказался неудачным.

Кампания должна была продлиться месяц, однако её остановили чуть больше, чем через неделю после старта. Кинематографисты поблагодарили всех поклонником и пообещали вернуть деньги.

На момент написания заметки, сайт по сбору средств Fuel.Oatsstudios.com не работает — ссылка перенаправляет в магазин студии Бломкампа.

При этом в Oats так и не раскрыли, сколько денег они собрали за время кампании. Некоторые бэкеры отметили, что из-за того, что подобной информации не было и на самом сайте, у людей не возникало желания жертвовать больше.

При этом некоторые были возмущены тем, что кампанию прервали. Фанаты утверждали, что собирались поддержать Oats Studios «со следующей зарплаты».

Перед стартом сбора средств на сиквел Firebase, Бломкамп утверждал, что все деньги пойдут на производство, и от бюджета будет зависеть результат.

События оригинальной короткометражки Firebase разворачивались в альтернативной вселенной времён войны во Вьетнаме. Это второй из фильмов Oats, основанной в 2017-м. На данный момент они также выпустили Rakka и Zygote, которые можно посмотреть на YouTube или в Steam.

Студия также выпускает серию видео на Unity, посвящённую роботу по имени Адам.

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