Соков принял участие в уборке территории Видновского дома ребенка

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков принял участие в общеобластном субботнике, он вышел на уборку территории Видновского дома ребенка, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Сегодня вместе с коллегами из территориального отдела надзорного ведомства принял участие в субботнике на территории Видновского дома ребенка, расположенного в Ленинском муниципальном районе. В этом специализированном детском учреждении живут и проходят лечение дети с органическим поражением центральной нервной системы в возрасте от 0 до 4 лет», — сказал Соков.

Он уточнил, что Госжилинспекция региона взяла шефство над домом ребенка более двух лет назад. Сотрудники ведомства стараются оказывать посильную помощь дому ребенка и перед каждым визитом тщательно готовятся, учитывая пожелания администрации учреждения и рекомендации главного врача Риммы Зубковской.

«Мы убрали территорию дома ребенка и прилегающие к ней зоны от прошлогодней листвы, покрасили и привели в порядок беседки и игровые площадки, куда выходят на прогулки детки с нянечками», — добавил руководитель Госжилинспекции.

По его словам, сотрудники ведомства также украсили территорию декоративными деревьями — сосной, кедром и туей. Дополнили аллею Госжижинспекции, которая была заложена еще в прошлом году, плодовыми деревьями: яблоней, вишней, грушей.

Соков отметил, что коллектив Государственной жилищной инспекции Московской области в полном составе принял участие в областном субботнике, посвященном Празднику труда в Подмосковье.

«К примеру, в Раменском жилищные инспекторы очистили набережную реки Чернавка. В Лобне убрали территорию от дома №31 на Букинском шоссе до дома №21 по Заречной улице. В Наро-Фоминске жилищные инспекторы участвовали в субботнике по адресу: площадь Свободы, дом 15. В Электрогорске на улице Горького собрано несколько кубометров мусора», — добавил Соков.

Он поблагодарил своих коллег за существенную помощь муниципалитетам Подмосковья в проведении весенней уборки территорий.

«Поработав физически на свежем воздухе, получаешь огромный заряд положительной энергии, хорошее настроение и понимание того, что совместными усилиями, объединившись, можно и горы свернуть», — заключил Соков.