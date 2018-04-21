Фиктивные заказы: мебельная компания Калининграда обманула клиентов на миллионы рублей

Жители Калининграда жалуются, что пострадали от недобросовестных мебельщиков. Люди заказали кухню за 230 тысяч рублей в одной из студий. Спустя полгода гарнитур им так не привезли. Деньги назад тоже не отдают. Как выяснилось, раньше фирма была официальным дилером крупной фабрики «Мария». Договор уже расторгли, но калининградский предприниматель продолжает принимать заказы от имени федерального бренда. Есть и те, кто отдал компании и практически один миллион рублей.

Лидия Антипенко готовит смесь для своей трёхмесячной малышки. В этот дом семья заселилась сразу после рождения дочки. Здесь, на этом самом месте, ещё в феврале должна была появиться новенькая кухня. Мебели до сих пор нет.

Лидия Антипенко, жительница Калининграда:

— Соски, бутылочки, всё, что мне нужно простерилизовать — я не могу физически это сделать. Единственный шанс — это ехать к родителям, что я и делаю раз в неделю — я собираю все погремушки, которые она тянет в рот, бутылочки, соски, еду туда и там стерилизую.

Чашки и тарелки молодая мама вынуждена хранить на подоконнике. Кастрюли даже не распаковывала — посуда пылится в коробках. А обеденный стол вообще превратился в склад.

Лидия Антипенко, жительница Калининграда:

— У меня продукты там стоят, столовые приборы, аптечка хранится, ну и часть обеденная зона и для готовки, где стоит мультиварка и хранятся сухие продукты.

Полгода назад семья решила заказать кухню в студии «Мария». Договор заключили с компанией «ИнвестГрупп» — на тот момент официальным калининградским дилером этого бренда. В итоге — остались без кухни и без денег.

Роман Антипенко, житель Калининграда:

— Выбрали проект, внесли предоплату, половину суммы, взяли в рассрочку там же, оформленную на оставшуюся половину суммы и собственно принялись ждать обещанные два с половиной месяца. В финале нам сказали, что в конце марта всё уже — кровь из носа — будет готово.

Кухня в скандинавском стиле обошлась семье в 230 тысяч рублей. Сразу с техникой: варочной поверхностью, духовкой, вытяжкой и посудомойкой.

Лидия Антипенко, жительница Калининграда:

— Нам сказали, что сначала задержится на неделю. Окей, хорошо. Потом неделя переросла в конец марта. Потом начались разговоры на тему того, что «давайте вы не будете делать кухню на фабрике „Мария“, а будете делать на другой фабрике. Приедете и подпишите новый договор». И вот тут уже ёкнуло — какие-то начинаются левые движения. Это ненормальное ведение бизнеса.

Мебельная фабрика «Мария» — это федеральная компания. Главный офис и производство находится в Саратове.

— Мы зашли на сайт кухонной студии «Мария». Калининграда в списке официальных городов-представителей здесь нет.

Как пояснила Ольга Шибаева, руководитель отдела развития и сопровождения дилеров, договор с бывшим калининградским представителем уже расторгли. Сейчас франшизы «Мария» в нашем регионе нет.

Ольга Шибаева, руководитель отдела развития и сопровождения дилеров:

— К сожалению, наши бывшие партнёры очень неадекватно себя ведут, мы понимаем, что надо людям помогать. Как-то из этой ситуации выходить. Мы все требования выполнили, изготовили, никак не можем отгрузить, они нам денег тоже должны. Это мошенничество, я считаю. Мы запретили принимать заказы.

При этом сейчас калининградская фирма продолжает принимать заказы. Менеджер представляется брендом «Мария» и даже предлагает услуги специалиста, который выезжает на замеры.

— Кухни «Мария».

— Здравствуйте, девушка, я хочу заказать у вас кухню. Скажите, мне прийти к вам нужно или по телефону обсудить всё можно?

— Можно для начала обсудить то, что вы хотите, и если нужны замеры — то оставить телефончик.

По словам менеджера, замеры можно сделать и самим. По ним подготовят дизайн-проект.

— Предварительный проект можно составить, с предварительной ценой. После замеров будет уже точная цена.

— Ну и потом соответственно заключаем договор?

— Да.

После звонка мы решили сами наведаться в офис фирмы. Он находится на Гагарина, 15. Нашему визиту были не рады. В салоне — один менеджер. Почему она продолжает принимать заказы — ответ на этот вопрос учредитель дать не смог.

В магазине и визитки, и флаеры, и таблички пестрят брендом «Мария». Логотип даже не убрали с вывески на улице.

— Если у вас даже нет заказа, о чём вы говорите?

— Есть заказы у людей, которым вы не платите деньги, и не отдаёте кухни.

— Заказы все выполнены и деньги на фабрику отправлены.

А позже нам позвонила женщина, которая представилась сотрудницей компании «ИнвестГрупп». Надежда Сагателян утверждает, что к компании «Мария» её фирма отношения не имеет, и что с покупателями никаких проблем нет.

— У любой компании бывают неблагодарные покупатели.

— Неблагодарные покупатели, которые платят 230 тысяч рублей и не получают свою кухню?

— Ирина, не прыгайте выше головы. Я вам просто советую.

— Вы угрожаете нам?

— На кого вы играете? Я это уточню, и давайте увидимся в полиции. В следующий раз разговор будет другой, я не то, что в полицию, я обращусь на Первый канал города Москвы!

Как выяснилось, помимо семьи Антипенко, от недобропорядочных мебельщиков пострадали ещё пять человек. За справедливостью люди обратились в суд. Среди пострадавших — эта жительница Светлогорска. Ей кухня обошлась в 830 тысяч рублей.

— Мне в грубой форме было объявлено, что никакого возврата денежных средств не будет, возврата мебели не будет. И то, что я обратилась в суд — будет поводом всячески избегать общения со мной в дальнейшем.

Первое заседание по этому делу прошло в зале Ленинградского суда. Ответчик так и не явился. По словам юриста, вернуть деньги будет непросто, но шанс у обманутых покупателей всё-таки есть.

— Решение будет в пользу, в любом случае, этих людей. Тут налицо нарушение их прав потребителей. И я уверен, что решение будет в их пользу. А вопрос взыскания — это вопрос правоохранительных органов

Судья выслушал позицию истицы. Все аргументы занесли в протокол.

Олег Гонтарь, судья Ленинградского районного суда:

— Для того чтобы выслушать позицию другой стороны и, может быть, даже дать возможность как-то договориться, приняли решение отложить судебное заседание, но ненадолго. Мы отложили чуть больше, чем на 2 недели, на конец апреля.

А тем временем Лидия, Роман и маленькая Эмма продолжают ждать. Суд по их делу состоится только 23 апреля.