Волочкова уличила США в трусости из-за запрета на въезд артистам Большого 

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» балерина Анастасия Волочкова, политика не должна касаться сфер искусства. По её мнению, США решились на такой шаг из страха перед Россией.
«Любые артисты — это посланцы мира. Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любые распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Поэтому артистам не должно быть никаких препятствий, но, к сожалению, мы живём в такие дни, когда политика вмешивается и в репертуарную политику. Очень жаль. Артисты России должны прославлять её во всех странах мира. Опасаются многие и российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. Но это именно та причина, по которой мы должны объединиться и не опускать рук. То, что не дают [права на въезд], — значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть чего бояться, когда есть это величие и сила».
Волочкова добавила, что в России существует большой набор проблем, из-за которого страну покидает большое количество талантливых людей.
«В России непросто. Нет пророка в своём отечестве. Все великие люди уезжали из нашей страны. К сожалению большому. Но те, кто остались здесь, им всем надо пожимать руки и благодарить за то, что они трудятся на славу нашей родины».
МИД выразил сожаление в связи с решением США. По оценке ведомства, власти иностранного государства стремятся отгородить своих граждан от жителей России «визовой стеной». В Большом театре сообщили, что не занимались оформлением документов артистов. По мнению культурного учреждения, инцидент мог произойти из-за технического сбоя.