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Волочкова уличила США в трусости из-за запрета на въезд артистам Большого
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Волочкова уличила США в трусости из-за запрета на въезд артистам Большого 

Говорит Москва 41 минуту назад
Фото: Говорит Москва
Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» балерина Анастасия Волочкова, политика не должна касаться сфер искусства. По её мнению, США решились на такой шаг из страха перед Россией.
«Любые артисты — это посланцы мира. Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любые распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Поэтому артистам не должно быть никаких препятствий, но, к сожалению, мы живём в такие дни, когда политика вмешивается и в репертуарную политику. Очень жаль. Артисты России должны прославлять её во всех странах мира. Опасаются многие и российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. Но это именно та причина, по которой мы должны объединиться и не опускать рук. То, что не дают [права на въезд], — значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть чего бояться, когда есть это величие и сила».
Волочкова добавила, что в России существует большой набор проблем, из-за которого страну покидает большое количество талантливых людей.
«В России непросто. Нет пророка в своём отечестве. Все великие люди уезжали из нашей страны. К сожалению большому. Но те, кто остались здесь, им всем надо пожимать руки и благодарить за то, что они трудятся на славу нашей родины».
МИД выразил сожаление в связи с решением США. По оценке ведомства, власти иностранного государства стремятся отгородить своих граждан от жителей России «визовой стеной». В Большом театре сообщили, что не занимались оформлением документов артистов. По мнению культурного учреждения, инцидент мог произойти из-за технического сбоя.
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