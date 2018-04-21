Женское богатство: как новый закон увеличивает зарплаты актрис в Голливуде

Действующий на территории штата Калифорния закон, вступивший в силу в январе, запрещает всем работодателям запрашивать у потенциальных работников сведения о получаемом ими ранее доходе. Что касается рынка труда в корпоративной среде, там новый закон лишь изменил темп ведения традиционных переговоров об уровне заработной платы. Но в индустрии развлечений агентам актеров и главам киностудий, которые долгое время при определении размеров заработной платы пользовались установленными расценками, из-за него пришлось полностью переписать свой план действий.

«Этот закон кардинально изменил процесс ведения переговоров», — заявил источник из актерского агентства.

Гонорар актеров зависит от того, сколько они получили за последнюю роль. Агенты актеров обычно выступают за постепенное увеличение гонорара после каждого проекта, в котором их подопечные приняли участие. В зависимости от агентства, опыта актеров и их популярности, гонорар может варьироваться от $2500 до сумм с семизначными цифрами. Чем больше актеры снимаются, тем больше у них шансов повысить расценки ни их работу.

В индустрии кино, в которой всего 31% ролей играют женщины и лишь 29% — актеры из недостаточно представленных расовых и этнических групп, такая система расценок приносила пользу только белым мужчинам, для которых всегда было приготовлено множество ролей. На съемочной площадке такое неравенство еще более явно. Согласно результатам недавних исследований проекта по интеграции Школы коммуникаций и журналистики в Анненберге при Университете Южной Калифорнии, режиссерское кресло занимают лишь 4% женщин и 8% представителей расовых меньшинств.

Все это преобразовалось в повсеместное несоответствие размеров заработной платы у актеров и актрис, даже у самых высокооплачиваемых. Заработок десяти самых высокооплачиваемых актеров мира в прошлом году составил $488,5 млн — почти в три раза больше, чем заработок десяти самых успешных актрис, который составил $172,5 млн «Этот закон — часть плана по решению проблемы гендерного разрыва в оплате труда», — пояснила адвокат по трудовому праву Энн Фромхольц, глава юридической компании The Fromholz Firm. «Считается, что, если компании будут выплачивать зарплату на основании учета заслуг работников, будет достигнуто больше равенства в оплате труда. А если они будут платить служащим, исходя из того, какую зарплату они получали на предыдущем месте работы, они, возможно, будут продолжать неравно оплачивать труд мужчин и женщин».

Вследствие набравших популярность движений Time's Up и #MeToo тема неравенства оплаты труда в Голливуде стала как никогда важной. Недавние скандалы, в ходе которых выяснилось, что исполнителям главных ролей в сериале «Корона» от Netflix , а также Мишель Уильямс и Марк Уолбергу в фильме «Все деньги мира» выплатили неравные гонорары, лишь обострили проблему.

Теперь, благодаря одобренному законопроекту №168, целью которого стало сокращение гендерного разрыва в оплате труда, киностудиям законом запрещено запрашивать данные о расценках — вне зависимости от того, идет речь об актерах, сценаристах или режиссерах.

Ранее менеджеры киностудии могли связаться с агентом актера, чтобы предложить потенциальный контракт, и спросить о расценках. Агенты предоставляли сведения о предыдущих гонорарах своих подопечных и, как правило, ссылались на последнюю зарплату актера или актрисы в определенном фильме, снятом киностудией-конкурентом. Директор по коммерческим вопросам заинтересованной киностудии в таком случае созванивался с менеджерами студии, в фильме которой ранее снимался актер, чтобы проверить, точные ли расценки назвал агент. После этого бы начались переговоры о заключении контракта.

Сейчас, однако, некоторые агенты уже могут утверждать, что провернули неплохие сделки для своих клиентов, особенно для женщин или представителей расовых меньшинств, которым систематически недоплачивали и которых нечасто брали на работу. Они ссылаются на то, что теперь от проекта к проекту размер гонорара увеличивается на 12-20% процентов — намного больше, чем до того, как новый закон вступил в силу.

Конечно, директоры киностудий по коммерческим вопросам разработали обходные пути. Многие используют тщательно отобранные языковые формулировки, чтобы ненавязчиво спросить о «желаемом гонораре» или об «уровне заработной платы». Более опытные сотрудники киностудий, однако, уже знают, сколько в среднем получают звезды. Поэтому новый закон минимально отразился на их работе.

Если же актерам предлагают гораздо более низкий гонорар, чем обычно, они могут попросить агентов огласить их расценки, выдав им письменное разрешение на предоставление киностудиям данных о размере предыдущих гонораров. «Если же актерам предлагают более высокий гонорар, чем обычно, я держу рот на замке и пытаюсь еще больше повысить его», — поделился другой источник из актерского агентства.

Но теперь, даже если данные о предыдущих гонорарах актеров были предоставлены, киностудии не вправе позвонить и проверить подлинность информации. Это значит, что повышение гонораров актеров вполне возможно. «Так как они больше не могут проверить прошлые гонорары, можно выдумать любую сумму, которой, как тебе кажется, достоин твой клиент», — заявил еще один агент, долгое время проработавший в киноиндустрии.

Некоторые, однако, пострадали из-за нового закона. Начинающие специалисты по коммерческим вопросам, которые используют специальное программное обеспечение, чтобы отслеживать разрабатываемые студиями проекты, теперь могут упустить сделки, которые не попали в базы данных киноиндустрии. К таким базам данных относятся Studio System, Variety Edge, IMDbPro и The Industry Edge. Из-за отсутствия информации о предыдущем гонораре многим актерам стали предлагать гораздо более низкие гонорары, особенно актерам с небольшим опытом работы. По словам источников, в ряде случаев актерам изначально предлагали сумму, равную лишь 40% предыдущего гонорара.

«Кажется, это первая реакция киностудий. Они предлагают как можно меньше и затем говорят: «Если хотите больше, нужно подтвердить, что у вас другие расценки»», — заявляет адвокат Линда Лихтер, специализирующаяся на индустрии развлечений. Она является основателем юридической фирмы Lichter, Grossman, Nichols, Adler & Feldman. «Благодаря этому закону у компаний есть возможность проводить более агрессивную политику в области сдерживания цен».

Тем не менее, некоторые считают, что закон может возыметь обратный эффект для женщин, работающих в корпоративной среде. «Одной из причин гендерного разрыва в оплате труда считается мнение о том, что мужчины более настойчивы и лучше могут постоять за себя», — заявил адвокат по трудовому праву Джек Шедель, партнер юридической компании Scali Rasmussen. «Если мужчины более дерзко требуют чего-то, что тогда не позволит им сказать, что они работают больше, только чтобы побудить работодателя платить им больше?».

Пока слишком рано говорить, в чью пользу склонил чашу весов новый закон. Но выступающие в его поддержку все еще верят в то, что этот закон поможет наконец установить равную оплату труда для женщин и представителей расовых меньшинств в индустрии развлечений.

Перевод Полины Шеноевой

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