Ещё
Шоу гигантских боевых роботов MegaBots свернуто — закончились деньги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоу гигантских боевых роботов MegaBots свернуто — закончились деньги 

TechCult 33 минуты назад
Фото: TechCult
Огромные боевые роботы, которые будоражили фантазии зрителей целых два года и даже успели немного подраться между собой, отправляются на склад. На официальном канале проекта MegaBots появилось видео, на котором один из соучредителей, Мэтт Оерлайн, прямо заявляет «У нас кончились деньги». Нет финансирования — нет и шоу. Справедливости ради последнюю фразу нужно развернуть задом наперед. Вместо фантастического экшена зрители увидели неторопливый и размеренный танец многотонных роботов. Ни американцам с их Eagle Prime, ни японскому Kuratas не удалось показать быстрой и динамичной схватки, на которую надеялись неискушенные наблюдатели.
На постройку неуклюжих тяжелых роботов ушло много денег, которые те просто не смогли «отработать». И как честно признает Оерлайн — провальной оказалась сама бизнес-идея данного шоу. В мире уже есть состязания роботов, где машины всерьез изничтожают друг друга под торжествующие вопли зрителей. Попытка перенести их в иной формат потерпела неудачу.
В настоящее время коллектив инженеров и техников MegaBots распущен, мастерские закрыты, а проект заморожен на неопределенный срок. У команды остались деньги, порядка $200 000, что оставляет небольшой шанс на перезапуск шоу. Во всяком случае, Оерлайн попросил зрителей верить и ждать.
TechCult: последние новости
В парке «Мир Аватара» появится настоящий гигантский экзоскелет из фильма Австралийский ювелир создает дизайнерские узоры из электрических разрядов Роботы из фильма «Тихоокеанский рубеж» уже проигрывают некоторым современным моделям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды советского кино, которые плохо кончили12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино46
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение