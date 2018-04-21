Шоу гигантских боевых роботов MegaBots свернуто — закончились деньги

Огромные боевые роботы, которые будоражили фантазии зрителей целых два года и даже успели немного подраться между собой, отправляются на склад. На официальном канале проекта MegaBots появилось видео, на котором один из соучредителей, Мэтт Оерлайн, прямо заявляет «У нас кончились деньги». Нет финансирования — нет и шоу. Справедливости ради последнюю фразу нужно развернуть задом наперед. Вместо фантастического экшена зрители увидели неторопливый и размеренный танец многотонных роботов. Ни американцам с их Eagle Prime, ни японскому Kuratas не удалось показать быстрой и динамичной схватки, на которую надеялись неискушенные наблюдатели.

На постройку неуклюжих тяжелых роботов ушло много денег, которые те просто не смогли «отработать». И как честно признает Оерлайн — провальной оказалась сама бизнес-идея данного шоу. В мире уже есть состязания роботов, где машины всерьез изничтожают друг друга под торжествующие вопли зрителей. Попытка перенести их в иной формат потерпела неудачу.

В настоящее время коллектив инженеров и техников MegaBots распущен, мастерские закрыты, а проект заморожен на неопределенный срок. У команды остались деньги, порядка $200 000, что оставляет небольшой шанс на перезапуск шоу. Во всяком случае, Оерлайн попросил зрителей верить и ждать.