21 апреля в яблоневом саду у станции метро «Славянский бульвар» прошёл субботник

10 утра. В Яблоневом саду начинается городской субботник. Под энергичную музыку москвичи разбирают инструменты: грабли, лопаты — и, надев перчатки, расходятся по участкам. Собирают мусор и сажают деревья. Для поддержания сил подкрепляются горячим чаем.

— Субботник нужен для того, чтобы привести яблоневый сад в порядок. Ведь это одно из самых посещаемых мест в нашем районе. Сегодня мы посадим молодые яблони, — прокомментировал глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галялнин. — Каждый хочет гулять и отдыхать в красивом и чистом месте, поэтому так много людей откликнулось.

— Субботник — это наша традиция. И, прежде всего, надо понимать, что каждый несёт ответственность за достойный и приятный вид своего города, за себя и своих детей, — поделилась Марина Иваникина, жительница Фили-Давыдково. — Я люблю это место и хочу, чтобы мои дети чувствовали здесь себя хорошо, — добавила её подруга Валентина Ишакина.

К трём часам весенняя уборка завершается. Довольные участники кладут инструменты и начинают расходиться. Кто-то идёт домой, а кто-то гуляет по чистому саду и смотрит на посаженные деревья. Все видят, что акция уже сейчас приносит плоды.