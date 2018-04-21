Ещё
21 апреля в яблоневом саду у станции метро «Славянский бульвар» прошёл субботник
Далее:
Читайте также:
Ещё

21 апреля в яблоневом саду у станции метро «Славянский бульвар» прошёл субботник 

На Западе Москвы 14 минут назад
Фото: На Западе Москвы
10 утра. В Яблоневом саду начинается городской субботник. Под энергичную музыку москвичи разбирают инструменты: грабли, лопаты — и, надев перчатки, расходятся по участкам. Собирают мусор и сажают деревья. Для поддержания сил подкрепляются горячим чаем.
— Субботник нужен для того, чтобы привести яблоневый сад в порядок. Ведь это одно из самых посещаемых мест в нашем районе. Сегодня мы посадим молодые яблони, — прокомментировал глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галялнин. — Каждый хочет гулять и отдыхать в красивом и чистом месте, поэтому так много людей откликнулось.
— Субботник — это наша традиция. И, прежде всего, надо понимать, что каждый несёт ответственность за достойный и приятный вид своего города, за себя и своих детей, — поделилась Марина Иваникина, жительница Фили-Давыдково. — Я люблю это место и хочу, чтобы мои дети чувствовали здесь себя хорошо, — добавила её подруга Валентина Ишакина.
К трём часам весенняя уборка завершается. Довольные участники кладут инструменты и начинают расходиться. Кто-то идёт домой, а кто-то гуляет по чистому саду и смотрит на посаженные деревья. Все видят, что акция уже сейчас приносит плоды.
На Западе Москвы: последние новости
Состоялась гуманитарная акция по передаче вещей и продуктов детскому дому «Молодая гвардия» Партийцы Можайского района организовали спортивно-развлекательное мероприятие На территории храма Андрея Рублёва в Раменках прошли праздничные народные гулянья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды советского кино, которые плохо кончили12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино46
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу5
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение