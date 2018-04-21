Разностороннее развитие юных сельчан является приоритетом в работе СП «Поиск» Суходольской школы №2

Свои творческие способности ребята развивают более чем в 50 объединениях художественно-эстетического отдела «Поиск». Дети с увлечением занимаются вокалом, хореографией, декоративным, прикладным и художественным творчеством, дизайном одежды, играют на различных инструментах, участвуют в театральных постановках. Воспитанники большинства из этих объединений регулярно становятся победителями и призерами конкурсов регионального, всероссийского и даже международного уровня. Что не удивительно, ведь готовят их к этим достижениям талантливые педагоги. Такие как, например, победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям» Ольга Третьякова , победитель областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ Вера Люкшова, победители конкурса педагогического мастерства «Вдохновение» Валентина Каряги и Александр Ахтямов, и многие другие. Практически в каждого дети влюбляются и стараются достичь такого же мастерства, как их учителя.

Развитием технических и интеллектуальных способностей детей занимаются педагоги отдела «Потенциал». В его состав входят около 60 различных объединений, в том числе военно-патриотический клуб «Сергач», экономический клуб «Бизнес и молодежь», волонтерский отряд «Подросток», объединения «Туристы краеведы», «Увлекательный английский», «Юный эколог», «Первые шаги в мультипликацию», «Программирование и конструирование на Arduino» и др.

13-летний опыт работы волонтеров СП «Поиск» стал ярким примером для педагогов со всей губернии, которые приняли участие в областной стажерской площадке по формированию мотивации к здоровому образу жизни, состоявшейся в марте на базе СП «Поиск». Сегодня, в Год волонтера, к профилактической работе «Подростка», к его акциям по оказанию помощи престарелым и сохранению природного наследия активно подключаются и другие объединения «Поиска».

— Наша цель — разностороннее развитие детей. Поэтому мы охватываем всевозможные направления дополнительного образования школьников: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, естественнонаучное, техническое, социально-педагогическое.