В Общественной Палате РФ состоялся Круглый стол «Защита социальных прав работников в сфере кино»

Первым на обсуждении выступил Александр Акопов , член Совета директоров Гильдии продюсеров России, который отметил, что продюсеры неоднократно поднимали тему трудовых взаимоотношений, но, однако, в профессиональной среде киноиндустрии существует много проблем, которые влияют на качество кинопроизводства.

— Те, кто сталкиваются с киноиндустрией, понимают, что в ней есть важные особенности, которые отличают эту деятельность от конвейерной: в первую очередь, это проектный характер деятельности, т. е. подавляющее большинство профессионалов по определению не могут иметь постоянной работы. Под конкретные фильмы и сериалы собираются группы, и после этого распускаются. У работников встаёт вопрос о социальной защищённости, и ответы на эти вопросы достаточно ясны: это происходит через самоорганизующиеся структуры, которые должны сами создавать творческие и технические профессии, принимающие участие в кинопроизводстве, и через договорённости с работодателями при участии любых государственных и общественных структур. Фото: Елизавета Гришанова

В наших интересах, чтобы профсоюзы и другие организации, представляющие интересы работников, занимались не только защитой их прав, но и гарантировали нам, заказчикам этой работы, соответствующую дисциплину и стандарты профессионального поведения и профессиональной работы.

К сожалению, на съёмочных площадках не всегда все ведут себя дисциплинированно, не только технические работники, но и звёзды кинематографа, актёры зачастую не знают текст. А по профессиональным стандартам положено, чтобы он перед выходом на площадку знал текст. С этой секунды начинаются расходы всех людей, которые заняты финансированием кинопроизводства, в том числе и государство, которое вфинансировании играет существенную роль. Любой человек, который, выйдя на площадку, не знает текст, крадёт деньги налогоплательщиков. И на страже интересов налогоплательщиков в данном случае выступаем мы, продюсеры.

В наших простых интересах то, чтобы актёр, который выходит на площадку, знал текст или чтобы режиссёр вовремя поучаствовал раскадровке и не на площадке искал, где находится солнце, север, юг, и рассказывал оператору, куда ставить камеру. Если оператор говорит, что нельзя в данный момент ставить камеру напротив солнца, режиссёр должен понимать, о чём он говорит.

Киноиндустрия на данный момент представляет собой профессионализированную, насколько это возможно, деятельность, которая пользуется помощью государства. Нам не хватает правоохранительных органов , которые могли бы представлять интересы режиссёров, актёров, и нам не хватает грамотных профсоюзов, которые поняли бы, что такое переработка.

У операторов давно существует профсоюз, и поэтому у нас нет с ними проблем: это наиболее профессионализированная группа в нашем кинематографе. Но вот парадокс: чем хуже кто-то работает, тем больше у него желания вступить в профсоюз.

Денис Кирис считает, что необходимо выработать конкретную резолюцию, которая всех бы устраивала, чтобы обратиться с ней в дальнейшем к правительству Российской Федерации . Нужно проработать нормативно-правовую базу и создать определённый документ, который будет присутствовать не в трудовом кодексе, а в гражданско-правовом формате, так как в отрасли кинематографа не может полностью, на 100% фигурировать трудовое законодательство. Фото: Елизавета Гришанова

— Нет устава и нет того органа, который мог бы диктовать, как нам работать, — говорит Денис Кирис. — Наша задача как профессионального сообщества подготовить эти разработки, которые действовали бы как нормативно-правовые гражданские договоры для разных типов работников и профессий и там прописать чёткие составляющие, которых не хватает сообществу. В том числе там должны быть отражены сценарные моменты, начальные ставки (как приложение), режим рабочего времени, охрана труда. И нужно привлечь страховые агентства, компании, которые будут это брать на себя. Министерство культуры выделяет субсидии, значит, надо решить — какая часть этих субсидий должна выделяться на тех людей, которые работают в сфере кинематографа. Это общая схема.

Александра Радоминова, Юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, отметила, что нарушения фиксируются гражданско-правовым законодательством, так как трудовой кодекс из-за проектной работы не применим в сфере киноиндустрии.

— Поэтому мы работаем по гражданско-правовому договору. Для заключения гражданско-правового договора достаточно гражданского кодекса, и каких-то дополнительных подзаконных актов в этой сфере в принципе быть не может, потому что речь идёт не о трудовом законодательстве, где могут существовать эти акты, которые содержали бы нормы и правила для работников и работодателей. Однако в сфере гражданско-правового регулирования это всё отнесено на свободу договора. Необходимо разработать типовые образцы договоров, которые могли бы профессиональные объединения работников кино согласовывать, чтобы всем было удобно и комфортно работать на этом рынке. Но это сфера гражданско-правового регулирования и свобода договора, и мы не можем обратиться к правительству с просьбой создать какой-то трудовой договор. В противном случае это будет не гражданско-правовая сфера. Гильдия продюсеров России разрабатывает формы трудовых договоров, чтобы было удобно и комфортно работать профессионально в киноиндустрии. Фото: Марианна Клубникина

Если разрабатывается определённая форма договора, она не может быть обязательной между продюсером, актёром, сценаристом и другими работниками кино. Она является неким ориентиром, в которой отражаются стандарты, которые, с одной стороны, нужны продюсерам, чтобы снимать качественное кино, а с другой стороны нужны категории творческих работников для того, чтобы они могли в соответствующих условиях создавать этот качественный продукт. Это только примерная форма, но она нетиповая и необязательная. Если фильм производится при частичной государственной поддержке, то нужно учитывать, что она лишь частичная, и государство не может устанавливать неких требований, тех форм договоров, которые заключаются. Более того, мы должны исходить из того, что государство поддерживает кино, и профессионалами в этой сфере является не Министерство культуры и не органы, через которые осуществляется государственная поддержка, а всё-таки продюсеры. Именно продюсеры должны совместно с профессиональными гильдиями творческих работников эти формы разрабатывать. Если это сделать обязательным — не будет ничего хорошего ни для одной, ни для другой стороны.

Александр Акопов рассказал о серьёзных проблемах актёрских агентств, которые должны стоять на страже интересов актёров:

— Переговоры с Гильдией актёрских агентов длятся уже почти 6 лет. Между агентами и актёрами возникают разногласия. Актёр подписывает контракт с продюсером, что он снимается в каком-то кино. Затем он подписывает ещё один контракт, что в этот же срок снимается в другом фильме, а потом и в третьем. Нет такой силы, которая была бы способна остановить актёров от того, чтобы сниматься в пятнадцати фильмах единовременно. Фото: Елизавета Гришанова

То же самое происходит и с авторами. Актёр может позвонить с Мальдив и сообщить, что он снимается в фильме в Казани, поэтому не может приехать на съёмку. К сожалению, квалификация актёрских агентов так низка, что зачастую это случайные люди, не получившие юридического образования.

К сожалению, диалог не складывается не по нашей вине. У нас есть эти типовые формы — их даже не надо разрабатывать. Мы могли бы в сопровождении какого-нибудь юридического лица показать, чего бы нам хотелось от трудовых отношений. Хорошо бы, если нашлись силы, которые могли бы их организовать.

Борис Токарев , актёр, первый вице-президент Гильдии актёров кино России, генеральный продюсер студии «Дебют» отметил, что деятельность актёрских агентств трудно контролировать, но профессиональным сообществам в сфере кино нужно скооперироваться и составить документ, регулирующий трудовые взаимоотношения работников и работодателей:

— На заседании секретариата союза кинематографистов, где актёрские агентства и кастинг-директора заявили, что хотели бы стать членами Союза кинематографистов. Но у них нет на это прав.

Кастинг-агентства просто собирают вокруг себя более или менее известных актёров, и когда тех приглашают сниматься в кино, просто зарабатывают на них деньги. Их нельзя привести в какое-то регулируемое состояние, да и не нужно.

Для этого существует большое количество структур, в частности Гильдия актёров кино, которая существует уже 30 лет. Все гильдии, которые существуют в сфере кино) должны собрать совещание и выработать принципиальный документ по принципиальным позициям, по нашим взаимоотношениям. Они будут заключаться, во-первых, в форме трудовых договоров, о которых здесь говорилось абсолютно справедливо. Фото: Марианна Клубникина

Сначала мы должны договорится друг с другом, а потом уже можно говорить и о кастинг-агентствах. Это должен быть сформированный, чёткий документ. Нужно регулировать взаимоотношения так, чтобы можно было установить графикпродолжительности рабочего дня, потому что некоторые актёры и авторы текстов работают на износ по 12 часов и не справляются с потоком. В советском кино продолжительность рабочего дня была 8 часов, и всё успевали. Я понимаю, что это проблема соотношения времени и денег, но нужно находить оптимальный вариант.

Нужно подумать, как объединиться и создать структуру взаимоотношений. Например, я так думаю, что у актёра должна быть страховка на съёмках, так как часто они работают в экстремальных условиях.

Наши действия должны быть скоординированными. Мы должны разработать консенсус, результатом которого должно стать обращение в правительство для того, чтобы подвести к этому определённую законодательную базу. Должен быть принят новый закон о кино, разработки которого уже идут. По моему мнению, нельзя разделять кинопрокат и кинопроизводство: ведь это единая система кино, а теперь они разъединены, и из-за этого возникают многие проблемы.

Сергей Семёнов , юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Гильдии продюсеров России, считает, что в сфере защиты прав работников кинематографа не существует серьёзных проблем:

— У гильдии продюсеров уже более 10 лет существует типовой договор (режиссёрский, сценарный, актёрский). Продюсеры сделали определённый договор со сценаристами, и в этом договоре принимали участие Гильдии актёрских агентств. Сейчас уже практически сформирован трудовой актёрский договор, есть и другие наработки. Роль государства здесь если и должна быть, то только в общей формулировке, например, в бюджетном сопровождении, с которым у нас возникают проблемы каждый год.

Гражданско-правовые договоры были в ГК 1964 года, и они имели нормативную силу, а сейчас критически невозможно сделать типовой договор, который был бы обязательным для участников правоотношений.

Поэтому нужно активизировать роль профессиональных сообществ. Если продюсеры сталкиваются с какой-то проблемой, то выгоднее решить вопрос на общем уровне. Министерство культуры и другие государственные организации встречались с участниками нашего сегодняшнего совещания. Фото: Марианна Клубникина

Всё остаётся по-прежнему, потому что в то время концентрировались на тех проблемах, которые в данный момент не являются центральными. Было много разговоров о запрете гражданско-правовых отношений в кинематографе. Сейчас мы слышим, что трудовые отношения должны подчиняться реальному производственному процессу.

Само понятие «защита» работников в сфере кино означает, что кто-то эти права нарушает, а кто-то должен их защищать: законодательство или профессиональные организации.

Но пока я не слышал, что кто-то нарушает права работников в сфере кинематографа. Актёры, наоборот, заинтересованы в продлении рабочего дня: ведь за переработки они получают вознаграждение. Уже говорилось, что нарушение прав происходит, потому что нужен 8-часовой рабочий день. Но профессионалы понимают, что 8-часовой рабочий день — это невыгодно, киноиндустрия сама диктует определённые положения. Гражданско-правовой договор допускает такое регулирование. Пока не видно особых проблем, из-за которых следовало бы обращаться в правительство.

Актриса, член Гильдии актёров кино Татьяна Плетнёва возразила Сергею Семёнову и рассказала, что у работников кино постоянно возникают проблемы с социальной защитой:

— Работники театра защищены, но работники кино не защищены абсолютно. Я, как работник кино, говорю, что когда я подписываю трудовой договор, у меня нет никаких гарантий, что в этом договоре что-то не будет изменено, потому что работодатель держит этот договор у себя до последнего и в любой момент может его отменить. Я не могу никак этого регулировать и не могу работать официально. Если я пойду на больничный, мне его никто не оплатит. Я не могу пойти даже в центр занятости: мне говорят, что я не работаю. Я хочу, чтобы были защищены мои права как работника актёра кино. У меня нет возможности сейчас работать в театре, я могу работать только в кино. И я хочу, чтобы это была работа, а не хобби. Это основная проблема. Да и, в целом, права киноактёров очень часто нарушаются. Фото: Елизавета Гришанова

Борис Токарев заметил, что это проблема Гильдии актёров и привёл в пример иностранные профессиональные союзы, которые выполняют функции социальной защиты:

— На сегодняшний день Гильдия актёров России выполняет исключительно общественные функции. В иностранные гильдии производятся отчисления и поэтому обладает финансовыми возможностями. Гильдия киноактёров России на сегодняшний день не обладает такими возможностями.

Александр Акопов сказал, что должна быть авторитетная актёрская организация, которой другие актёры могли бы доверить свои средства:

— Туда актёры будут отчислять 2% от своих зарплат. Они должны понимать, что эти деньги не будут расхищены, а пойдут в соответствующих случаях на их лечение и на защиту их прав и социальное обеспечение. Такие гильдии существуютдавно. Просто в российском актёрском сообществе ещё не нашлось человека, которому другие актёры могли бы доверить эти 2%. В ассоциации продюсеров желающих выплачивать этот процент тоже немного. Когда требуются дополнительные расходы, они отказываются платить. Фото: Елизавета Гришанова

Денис Кирис рассказал о проблемах пенсионных отчислений работникам кинематографа:

— Из 160 тыс. актёров работают всего 15%, остальные занимаются другой работой, но они постоянно платят взносы. Они знакомы с этой системой. Пенсионный фонд назначает им маленькую пенсию. Львинуюдолю пенсий они получают от профсоюза, и лишь малую часть от государства. Согласно данным Росстата, в области кино работают 30 тыс. человек, а по факту их больше. За последние 10 лет при поддержке Минкульта было снято тысячи фильмов, в которых участвовали работники в сфере кино. Поэтому нужен чёткий регулятор защиты работников кинематографа. Есть статья в Федеральном законе о внесении социальных и страховых взносов, который может регулировать позиции гражданско-правового договора, хотя он содержит рекомендательный характер. Фото: Елизавета Гришанова

Люди, работающие в отрасли кинематографа, должны быть социально защищены хотя бы в отношении пенсий. Выйдя на пенсию, они не должны получать минимальную сумму. Поэтому должна быть разработана система отчислений. Кроме того, они должны получить страхование: это предусмотрено гражданско-правовым договором, но это не везде соблюдается. Все эти моменты должны быть отражены в документе, который составит профессиональное сообщество.

Александра Радоминова отметила, что работникам в сфере кино пенсионные начисления положены в любом случае, однако со страхованием всё несколько иначе:

— С гражданско-правового либо трудового договора в Пенсионный фонд идут отчисления, если творческий работник работает как физическое лицо. Второй вариант — когда работник устраивается как индивидуальный предприниматель. В этом случае обязанность отчисления в пенсионный фонд ложится уже на работника. При любой модели сотрудничества в пенсионный фонд идут отчисления.

Со страховыми взносами иначе: если мы заключаем гражданско-правовой, а не трудовой договор, продюсер обязан делать отчисления в фонд социального страхования, только если в гражданско-правовом договоре отмечен этот вопрос. Этот вопрос можно включить в какие-то стандарты и обсуждать его. Но если актёр работает в ИП, то вопроса о выплате страховых взносов не стоит вовсе. Фото: Елизавета Гришанова

Проблемы, поднятые на круглом столе, ещё предстоит обсудить более детально для составления соответствующего документа, регулирующего трудовые отношения в сфере кино и обращения в Правительство.