Владивостокцы оказались заперты в популярном кинотеатре

Жительница Владивостока рассказала о том, как ее вместе с другими зрителями заперли в кинотеатре в центре города, сообщает PRIMPRESS.

По словам девушки, опубликовавшей свою жалобу в соцсети Instagram под ником @lady_avdo, она пошла в кино на последний сеанс. Фильм оказался не таким интересным, как могло показаться на первый взгляд, и компания друзей решила уйти за 30 минут до окончания сеанса.

«Пошли к главному выходу. Ииии (тут представьте барабанную дробь, интригу) нам ее открыл охранник, она была закрыта на ключ», — отметила девушка.

Ситуация очень напугала горожанку, поскольку в случае ЧП, или, «если элементарно, охранник ликвидируется раньше, будет ой-ой».

В комментариях к посту развернулась бурная дискуссия. Нашлось много тех, кто сталкивался с подобными случаями в кинотеатрах Владивостока. Кто-то из подписчиков предположил, что ничего страшного в закрытии дверей на поздних сеансах нет, поскольку «если они будет открыты — зайдут синегалы» (пьяные люди). Однако другие пользователи уверены, что закрывать двери, пока люди смотря кино, недопустимо ни при каких обстоятельствах.