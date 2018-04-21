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Владивостокцы оказались заперты в популярном кинотеатре
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Владивостокцы оказались заперты в популярном кинотеатре 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о том, как ее вместе с другими зрителями заперли в кинотеатре в центре города, сообщает PRIMPRESS.
По словам девушки, опубликовавшей свою жалобу в соцсети Instagram под ником @lady_avdo, она пошла в кино на последний сеанс. Фильм оказался не таким интересным, как могло показаться на первый взгляд, и компания друзей решила уйти за 30 минут до окончания сеанса.
«Пошли к главному выходу. Ииии (тут представьте барабанную дробь, интригу) нам ее открыл охранник, она была закрыта на ключ», — отметила девушка.
Ситуация очень напугала горожанку, поскольку в случае ЧП, или, «если элементарно, охранник ликвидируется раньше, будет ой-ой».
В комментариях к посту развернулась бурная дискуссия. Нашлось много тех, кто сталкивался с подобными случаями в кинотеатрах Владивостока. Кто-то из подписчиков предположил, что ничего страшного в закрытии дверей на поздних сеансах нет, поскольку «если они будет открыты — зайдут синегалы» (пьяные люди). Однако другие пользователи уверены, что закрывать двери, пока люди смотря кино, недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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