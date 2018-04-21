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Инклюзивный бал «Вдохновение» собрал свыше 600 участников в Ессентуках
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Инклюзивный бал «Вдохновение» собрал свыше 600 участников в Ессентуках 

ТАСС 1 час назад
ЕССЕНТУКИ, 21 апреля /ТАСС/. Свыше 600 человек приняли участие в первом в Ставропольском крае инклюзивном балу «Вдохновение», состоявшемся в субботу в Ессентуках.
"Это первый в Ставрополье инклюзивный бал. Наряду с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в нем участвовали детские творческие коллективы и пожилые артисты. Выступили несколько студий танца, в которых есть исполнители 3-5 лет, а в академическом хоре из Ессентуков «Красная гвоздика» поют солисты за 60", — рассказала руководитель проекта, заместитель директора благотворительного фонда «Ангел» Любовь Хенкина.
Бал прошел в городской детской школе искусств Ессентуков. Артисты-колясочники студий инклюзивного танца исполнили полонез и вальс, ряд номеров был посвящен жестовому пению, прошел и большой флэш-моб. «Удачно были подобраны картинки великолепного лазерного шоу, посвященного тематике инклюзивного бала и проблемам детей с особенностями развития. Участникам вручали грамоты, призы, подарки, организовали сладкий стол», — рассказали в оргкомитете мероприятия.
Проект реализуется благотворительным фондом «Ангел» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
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