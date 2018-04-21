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Литература на одной «Полке»: всероссийский онлайн-проект в Архангельске представит журналист Юрий Сапрыкин
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Литература на одной «Полке»: всероссийский онлайн-проект в Архангельске представит журналист Юрий Сапрыкин 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Архангельске снова всероссийская премьера. Впервые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга расскажут о литературном онлайн-проекте «Полка». Чтобы представить проект, в столицу Поморья приедет его автор — экс-главный редактор «Афиши» Юрий Сапрыкин. Встреча пройдет 21 мая в камерном зале.
— А еще поговорим с Юрием Геннадьевичем о великой русской литературе и о том, зачем нужна классика в XXI веке. Филармония — это о классике не только в музыке, — рассказал в социальных сетях директор Поморской филармонии Василий Ларионов.
«Полка» — это образовательный проект о самых важных русских книгах. Их с помощью голосования выяснили у нескольких десятков профессионалов в области литературы. О каждой из этих книг написана подробная статья. Она помогает лучше понять эти книги и увидеть их по-новому. А еще «Полка» — это списки произведений разных стилей и тематик, ссылки на интересные материалы о литературе и возможность перечитать или прочитать впервые лучшие книги, написанные на русском языке.
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