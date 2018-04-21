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В Королеве артисты цирка провели открытую репетицию для юных зрителей
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В Королеве артисты цирка провели открытую репетицию для юных зрителей 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Королеве собрались юные зрители со всего Подмосковья ‐ это подопечные разных благотворительных фондов и реабилитационных центров. Специально для них артисты провели открытую репетицию циркового шоу с тиграми, медведями и морскими львами. Дети могли не только со стороны понаблюдать за животными, но и принять участие в представлении в качестве дрессировщиков.
Медвежонку Харламу всего два месяца, и это самый юный артист в труппе шапито. Для него сегодня будет первая большая репетиция, но уже со зрителями. Впрочем, дрессировщик Владимир Дерябкин за своего подопечного не переживает, к повышенному вниманию медвежонок уже успел привыкнуть.
На репетицию приготовили, смотрите какое чудо. Такого красавца! У него сегодня будет дебют — и репетиция открытая, и в первый раз он выйдет в манеж и покажет свой талант. Обаяет зрителей
— Владимир Дерябкин, руководитель цирковой программы.
А обаять цирковым артистам предстоит сразу 500 юных зрителей. Эту открытую репетицию в Королеве проводят специальной для подопечных разных благотворительных фондов. Это особенные дети. Для многих сегодня исполнится маленькое желание — побывать в цирке, погладить живого тигра или даже самому выйти на арену. Вот и Станислав Богданов впервые в роли дрессировщика экзотических морских львов. Станислав ассистирует представителю знаменитой цирковой династии Василию Тимченко. Вместе они не только покормили морскую львицу Лизу, но и выполнили трюк.
Я всегда вижу, что отзывы о таких мероприятиях, таких открытых репетициях всегда очень положительные. Звонят родители, говорят, что дети под впечатлением находятся не один день. У них появляется большой яркий момент в их жизни. И если у нас это получается, значит мы правильно делаем
— Василий Тимченко, дрессировщик морских львов.
Море эмоций и  чуть-чуть
страха у детей вызвал и настоящий тигр. Самые смелые решились покормить и погладить хищника. Зарядить детей положительными эмоциями — это и есть основная цель представления. Еще одна задача — помочь ребятам адаптироваться в обществе. Ведь здесь они могут еще и пообщаться друг с другом и поделиться впечатлениями.
Такого рода мероприятия — это, в первую очередь, социализация для таких детей. Они понимают, что помимо четырех стен у них дома есть еще другой мир, есть животные, есть люди, которые им рады, которые их любят. Поэтому это очень важное мероприятие
— Анастасия Приказчикова, генеральный директор фонда «Подарок ангелу».
На репетиции цирка побывали более пятисот детей — подопечных благотворительных фондов и реабилитационных центров со всей Московской области и из столицы. По словам организаторов, эта акция — не разовая, она будет проводиться и в дальнейшем.
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