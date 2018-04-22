Арестантский канал един

В последние пару лет на YouTube активно приходят бывшие заключенные. Бывшие арестанты заводят каналы и публикуют видео самой разной направленности — от историй об отсидках до тюремных лайфхаков. «Лента.ру» разобралась, почему им так полюбился видеоблогинг и кто смотрит подобный контент.

Звание самого популярного зэка на YouTube заработал Мопс Дядя Пес — 45-летний украинец Сергей Новик , который большую часть жизни провел за решеткой. Впервые он появился на известном видеохостинге совершенно случайно: его сокамерник решил снять своеобразный фильм о жизни в той тюрьме, где сидел Мопс. Собственно, Дядя Пес стал главным героем той двухминутной картины под названием «Мопс не гребень».

Сокамерник Андрей Щадило сначала несколько секунд показывал антураж помещения, а оставшееся время пытался унизить Новика, обзывая его «гребнем» (в переводе с фени — пассивным гомосексуалистом) и проверяя его анальное отверстие на «дырявость». Впрочем, Мопс не сильно обиделся на прямолинейного товарища — судя по всему, такие разговоры в тюремной камере нередки.

Несмотря на откровенно слабую информативность, ролик разошелся по сети. Школьники и студенты не только делились между собой видеозаписью, но и растащили ее на цитаты: язык Мопса и его сокамерников разительно отличался от всего того, что было популярно на YouTube в 2014-2015 годах. Потенциальному Максу +100500 или Юрию Хованскому даже не снились похабные выражения, из которых состояло примерно 95 процентов речи зэков.

В 2016 году Мопс и его друг Андрей Щадило, оператор судьбоносной короткометражки, начали карьеру на Twitch: будущие топовые блогеры вышли из тюрьмы, увидели количество просмотров первого ролика и решили продолжить в том же духе.

За небольшие донаты Щадило буквально избивал своего товарища. Новику постоянно прилетали удары руками и ногами (иногда совершенно бесплатно). Зато за крупные пожертвования наказание для Дяди Пса становилось еще более изощренным: в его голову стреляли из травматического пистолета. Впрочем, телесными повреждениями дело не ограничивалось. Мопс выполнял практически любое пожелание зрителей — главное, чтобы платили деньги.

Помимо этого, почти в каждом стриме бывшие сокамерники рассказывают истории из жизни на зоне. Запретных тем нет: первый сексуальный опыт с «петухом» в 15 лет, наркотики, убийства, фекалии и быт. Роскомнадзор может заблокировать весь YouTube, если случайно наткнется хотя бы на пару роликов Мопса.

Примечательно, что ворвавшийся на видеохостинг зэк, который всю сознательную жизнь просидел в тюрьме и практически ничего не знал о современных технологиях, начал играть по правилам YouTube. Мопс быстро понял, как набрать аудиторию, и… начал записывать рэп-клипы с диссами на других блогеров. Схема сработала: вызов Юрию Хованскому под названием «Золотая кость Ютуба» набрал более 5,5 миллиона просмотров. Увидев положительный отклик аудитории, Дядя Пес продолжил вступать в конфронтацию с коллегами по YouTube, включая маргинального украинского видеомейкера Андрея Мартыненко.

Сегодня на основной канал Новика подписано более 400 тысяч человек, и их количество продолжает расти вместе с гонорарами Мопса.

Бешеная популярность Дяди Мопса не могла не отразиться на повестке YouTube. Видя, сколько зарабатывают Мопс и Щадило, другие бывшие зэки решили повторить успех украинских братьев по несчастью. Поэтому 1 октября 2016 года на видеохостинге начал вещание познавательный канал «Арестантский уклад един».

48-летний ведущий Владимир Инкогнито, судя по всему, подошел к делу профессионально: он изучил тренды YouTube того времени и принялся записывать видеоролики с похожей тематикой. Например, на волне популярности анбоксингов и анпакингов бывший зэк сделал распаковку бич-пакета из тюрьмы. «Самая первая необходимость: жопу подтереть, руки помыть, зубы почистить, рыло побрить», — описывает он предназначение гигиенического пакета для заключенных.

В конце первого видео Инкогнито пообещал улучшить качество контента: «В следующий раз я буду бритый, с иголочки, надену свой костюмчик наглаженный и отутюженный», — заявил новоиспеченный блогер. Однако в следующим ролике бывший зэк сидел перед камерой в одних трусах. Впрочем, этот обман зрителей не удивил.

Ролики быстро набирали популярность, а Владимир продолжил совмещать тюремную тематику и популярные на YouTube форматы. Так, создатель канала стал записывать топы ошибок новичков, лайфхаки о проколе члена и обзоры ножей. Однако большинство видео связаны с ответами на вопросы подписчиков: бывший зэк пояснял зрителям за секс с геями на зоне, за то, как делят общак и про заработки в тюрьме.

Не обошлось и без настоящих бифов: несколько роликов посвящено выяснению отношений с Мопсом и Щадилой. Правда, подписчики не оценили словесную перепалку бывших зэков и поставили на таких видео большое количество дизлайков.

За два года Владимир Инкогнито набрал более 100 тысяч подписчиков и в общей сложности почти 25 миллионов просмотров. Это очень неплохой результат для канала с такой, казалось бы, узкой тематикой.

Интересно, что в описании блога Владимир указал, что все ролики являются постановочными. Что это значит — загадка, потому что на каждом видео он просто сидит перед камерой и рассказывает о тюремном быте. Даже если все истории выдуманы, Инкогнито можно вручить статуэтку «Оскар»: арестанта он отыгрывает просто идеально.

Леха Кент зарегистрировал канал еще в декабре 2015 года, за несколько месяцев до прихода на видеохостинг Мопса. Однако Кенту не удалось добиться той же популярности, что и Новику: скорее всего, не хватило жести и садизма. Тем не менее за три года он набрал ядерную аудиторию, которая принесла ему в общей сумме почти 10 миллионов просмотров.

Все видеоролики на канале начинаются с приветствия «Здорова, братва». Но автор роликов не появляется в кадре: он лишь зачитывает заранее заготовленный текст, а фоном идут фотографии и видео из российских тюрем.

По голосу Лехи Кента можно сразу определить, что он долгое время просидел за решеткой: с таким размеренным ритмом и романтическим налетом шансона не смогут разговаривать даже герои ментовских сериалов по ТНТ. Этот говор просто невозможно подделать. При просмотре видео сразу представляется убийство «шныря» или как минимум избиение «гребня». Да и выбранное имя как нельзя лучше описывает персонаж.

К сожалению, практически никакой информации о бывшем заключенном нет. На его странице во «ВКонтакте» указано, что он окончил факультет свободных наук и искусств Бостонского колледжа, однако подтверждение этому вряд ли кто-то сможет найти.

«Если вы сомневаетесь в том, что за колючей проволокой, помимо правил и распорядка дня, есть еще и бурная жизнь, своя особая романтика, то мои рассказы о тюрьме и зоне развеют все сомнения», — написал Кент в описании канала. Действительно, на его странице множество роликов посвящены разбору штатных ситуаций в тюрьме: как зэки встречают Новый год, как вести себя с мусорами, что едят заключенные и т.д.

Судя по всему, Леха Кент так и не добился той популярности, о которой мечтал в начале видеоблогерской карьеры: последнее видео на канале вышло в сентябре 2017 года. Он открыл новую рубрику под названием «Что значит» и обещал заливать новые ролики каждую неделю, однако ограничился лишь пилотом.

Автор этого канала завел блог на YouTube гораздо раньше, чем это сделали самые популярные сегодня видеоблогеры. Страница про воров в законе была зарегистрирована в сентябре 2006 года, когда Мопсу оставалось сидеть еще лет десять.

Правда, первые ролики на канале были далеки от тюремной романтики: блогер выкладывал (или, скорее, перезаливал чужие) покатушки на спортивных мотоциклах и автомобилях. Спустя два года автор решил опубликовать художественный фильм про воров в бане: один этот ролик собрал в два раза больше просмотров, чем пять предыдущих вместе взятых. Видимо, с того момента блогер понял, откуда хорошо идет трафик: последующие документалки про воровских авторитетов собирали миллионы зрителей.

В отличие от других популярных блогеров-арестантов, об авторе этого канала ничего неизвестно. Скорее всего, он просто собирает все тематические ролики о тюрьме и ее обитателях, а затем выкладывает их на YouTube. Возможно, он даже не был за решеткой, однако его канал пользуется популярностью у посетителей видеохостинга. Интересно, что большинство зрителей вообще не имеют отношения к тюрьме: им просто интересно, что происходит в местах заключения.

На «Канал о жизни воров в законе, авторитетов, законников» подписано более 177 тысяч человек. За 12 лет автор успел выложить более 600 роликов, которые в общей сложности набрали почти 200 миллионов просмотров.

Популярность подобных каналов с АУЕ-тематикой можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, многие россияне непреднамеренно романтизируют происходящее в местах заключения. Герои сериалов и телефильмов создают образ заключенного-мученика, страдающего за решеткой: с одной стороны его атакуют сокамерники, с другой — тюремщики. Однако люди забывают, что в подавляющем большинстве случаев перед ними оказывается настоящий преступник, который совершил противоправные действия, за что и понес заслуженное наказание.

Кроме того, не секрет, что основная аудитория Мопсов, Кентов и других «героев» — школьники, мечтающие увидеть насилие в прямом эфире. Они готовы отправлять зэкам мамины деньги, чтобы те обзывали и избивали друг друга во время стрима.

Во-вторых, благодаря YouTube-блогерам у пользователей появилась возможность узнать, что же действительно происходит в стенах исправительных учреждений. Телевидение не может показать всю правду из-за цензуры: часто обстановка в тюрьмах (особенно региональных) сильно отличается от того, которая должна быть по закону. Да и речь арестантов почти целиком состоит из мата, который приходится запикивать. На YouTube же подобной проблемы нет: бывшие зэки ведут себя максимально развязно и без стеснения болтают на абсолютно любые темы, будь то гомосексуальные похождения или поедание фекалий.

В-третьих, многие посетители видеохостинга элементарно устали от топовых рафинированных блогеров. Постоянно смеющиеся Ивангаи и Мамиксы способны утомить даже детей. В то же время ниша развлечения низшего класса была относительно свободна, чем и воспользовался Мопс Дядя Пес.

Однако популярность подобных персонажей несет и некоторую опасность. Раньше детишки смотрели на видеоблогеров и мечтали делать свои ролики для YouTube, но после просмотра видео с участием Сергея Новика они могут задуматься о том, что гонорары можно получать и за избиение.