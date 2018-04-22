В Мурманске откроется фестиваль «Птица Баренц»

МУРМАНСК, 22 апреля. /Корреспондент ТАСС Илья Виноградов /. Международный фестиваль «Птица Баренц» с участием творческих коллективов, ученых и общественных деятелей Севера России и Европы, открывается в воскресенье в Мурманске.

"Фестиваль объединяет творческих людей, работающих в самых разных стилях и жанрах, представителей науки, студентов из разных стран", — рассказала корреспонденту ТАСС директор фестиваля Ирина Иванова . В программе фестиваля — концерты, выставки, кинопоказы, спортивные состязания, круглые столы по самым разным вопросам — от истории и культуры до современной науки.

От Средиземноморья до Арктики

Фестиваль «Птица Баренц» пройдет в Мурманске в четвертый раз. В этом году фестиваль обещает стать рекордным по масштабу и разнообразию. Его участниками станут более 170 человек. «Расширилась и география: это уже не только традиционные Финляндия, Швеция и Норвегия, но и гости с юга Европы — из Испании, Словении, а также впервые представители Фарерских островов, всего из десятка стран», — сообщила Иванова.

Выросло и число мероприятий. Фестивальные события пройдут примерно на 50 площадках. Как сообщили ТАСС в региональном комитете по культуре и искусству, помимо Мурманска, в этом году они пройдут также в Апатитах и Никеле.

Организаторами «Птицы Баренц» выступает инициативная группа молодежи из Мурманска. Партнерами фестиваля являются органы власти, посольства нескольких стран, учреждения культуры, вузы.

Джазовая акробатика и танцы на берегу

Откроется фестиваль выступлением экспериментального хореографического коллектива «Картель» из Норвегии. Его артисты представят программу с элементами акробатики, джазовой музыки и фолка в сочетании с народными мелодиями и мотивами, в том числе и русскими. Необычным элементом представления станет то, что зрители окажутся его частью.

Одним из самых ярких мероприятий, как ожидается, станет выступление участников международного проекта «Сила разнообразия». Он зародился в норвежском Киркенесе в 2016 году, где состоялся первый семинар «Пересечение линий», на котором артисты обсуждали идею единого танцевального пространства без географических и стилевых границ. 27 апреля на сцене одновременно окажется больше 50 человек из Германии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Словакии, Румынии, Дании, Норвегии и России. Шоу пройдет возле морского вокзала в Мурманске, на берегу Кольского залива.

Площадка для обсуждения насущных тем Как рассказала Ирина Иванова, уже в следующем году организаторы хотят несколько поменять формат фестиваля, сделав акцент на общении и взаимодействии участников. «Мы хотим, чтобы фестиваль был не просто развлекательным мероприятием, но и площадкой для обсуждения самых насущных тем, местом поиска единомышленников и партнеров», — сказала она.

Среди других планов организаторов — создать параллельно основному фестивалю его детский аналог. Несколько мероприятий для самых маленьких зрителей пройдут уже в этом году. Например, встреча в библиотеке, посвященная детским книгам северных авторов.

Продлится фестиваль «Птица Баренц» до 29 апреля.