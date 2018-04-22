«Я попробовала все наркотики, которые существуют»: Глюкоза о том, как Макс Фадеев спас ее от наркозависимости

На днях обворожительная Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, отмечала свой небольшой юбилей. 15 лет с начала творческой карьеры! По этому случаю девушка дала откровенное интервью для-канала, где поделилась сокровенными подробностями своей жизни.

Глюкоза рассказала, что была трудным подростком и уже в лет употребляла наркотики и алкоголь. В это время Наталья снималась в кино, где ее заметил Максим Фадеев . Именно он спас Глюкозу от наркозависимости.

«Половина сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли, их уже нет в живых. Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют. Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе все наркотики, которые есть, я попробовала».

Так, стало известно, что в начале своего творческого пути, а именно в период съемок фильма «Триумф», совсем еще подростком Наташа употребляла психоактивные вещества.

По словам Глюкозы, вещества, меняющие сознание, она употребляла вместе со своими друзьями. Ребята ездили под Питер и собирали грибы в лесу.

«У нас были адские глюки. Мы целовали машину. Одна девочка упала в обморок от передоза. Мы все очень испугались. После этого я поняла: то, что меняет сознание, — это не мое», — рассказала Наталья.

В юном возрасте у артистки были непростые взаимоотношения с родителями, в то время ее воспитывала бабушка.

«Я благодарна богу за все, что произошло в моей жизни. И сложности с родителями, и выпивка родителей… Мама уходила, несколько лет не жила с папой, потом возвращалась. Долго родители были без работы. По сути, меня растила бабушка. Она любила меня вопреки всем моим загулам», — поделилась звезда.