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Что вы знаете о Владимире Ленине: тест
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Что вы знаете о Владимире Ленине: тест 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Еще полвека назад день 22 апреля во всех советских календарях отмечался красным цветом — как день рождения создателя первого в мире государства рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина.
Сегодня далеко не каждый школьник может даже сразу назвать это имя. А уж разобраться в том, какие сведения о богатой на события биографии Владимира Ленина правдивы, а какие — чистой воды пропагандистский вымысел, сможет даже не каждый историк!
«МИР» предлагает вам пройти наш тест и выяснить, что вы помните про самого известного революционера в мире.
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