Что вы знаете о Владимире Ленине: тест

Еще полвека назад день 22 апреля во всех советских календарях отмечался красным цветом — как день рождения создателя первого в мире государства рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина.

Сегодня далеко не каждый школьник может даже сразу назвать это имя. А уж разобраться в том, какие сведения о богатой на события биографии Владимира Ленина правдивы, а какие — чистой воды пропагандистский вымысел, сможет даже не каждый историк!

«МИР» предлагает вам пройти наш тест и выяснить, что вы помните про самого известного революционера в мире.