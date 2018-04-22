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В Махачкале прошла 48-я Вахта Памяти
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В Махачкале прошла 48-я Вахта Памяти 

Mirmol.ru 34 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Вахта стала традиционной и празднуется в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественный митинг прошел в парке Ленинского комсомола и собрал тысячи человек — ветеранов, студентов, школьников, кадетов и жителей города.
Шествие началось на центральной площади Махачкалы, откуда участники акции под аккомпанемент военного оркестра направились к парку Ленинского комсомола, где возложили цветы у памятника Герою Советского Союза М. Гаджиеву.
«Сегодня стартовала республиканская Вахта Памяти. Это мероприятие — подтверждение той воспитательной работы, которая проводится на местах в республике и в стране в целом. В сердце каждого из нас живет гордость за великий подвиг отцов и дедов.
Мы — народ-победитель, который победил зло, подарил мир не только нашим согражданам, но и всему человечеству, освободив его от фашизма. Мы — единый народ, который не делит соотечественников по национальным и конфессиональным принципам.
Дорогие ветераны, сегодня вы нужны нам, как никогда раньше. Сегодня очень важно, чтобы историю той великой Победы наши дети услышали именно из ваших уст. На вашем примере мы будем растить будущее нашей страны.
Память о павших героях будет жить вечно в наших сердцах. Никому не будет позволено переписать историю нашей страны, мы с вами должны приложить все усилия, чтобы не допустить этого», — отметил заммэра Махачкалы Запир Алхасов.
По завершению официальной части участники Вахты Памяти развернули в парке полевую кухню, где ветераны войны и труда приняли участие в экскурсии по Музею боевой славы.
Фото: пресс — служба администрации Махачкалы
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