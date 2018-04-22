В мегаполисе на выходных запертыми на балконах оказались две девушки

В Новосибирске спасатели МАСС два раза за день спасали девушек, которые оказались запертыми на своих балконах. Об этом сообщили спасатели МАСС в своей сводке за 21 апреля.

Сначала помощь понадобилась девушке, которая проживает в Кировском районе мегаполиса на улице Новогодней. Сибирячку в возрасте 30 лет запер там ее сын.

Женщина оказалась заблокированной на балконе и попросила о помощи. В помещении оставался ее маленький ребенок. В итоге доступ в квартиру был обеспечен.

«Затем уже на улице Кубовой, расположенной в Заельцовском районе, девушка в возрасте 19 лет оказалась заперта на собственном балконе из-за закрывшегося шпингалета.

В квартире были установлены окна старого образца, с советскими шпингалетами. Когда девушка вышла на балкон и прикрыла дверь, чтобы не было сквозняка, шпингалет захлопнулся.

В основном, горожане становятся пленниками своих балконов по стечению случайных обстоятельств. Часто спасателей вызывают соседи оказавшихся в беде жителей мегаполиса. Часты случаи, когда родителей на балконе запирают маленькие дети. Например, недавно ребенок закрыл мать на балконе, а сам ушел спать.