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В мегаполисе на выходных запертыми на балконах оказались две девушки
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В мегаполисе на выходных запертыми на балконах оказались две девушки 

АиФ-Новосибирск 11 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске спасатели МАСС два раза за день спасали девушек, которые оказались запертыми на своих балконах. Об этом сообщили спасатели МАСС в своей сводке за 21 апреля.
Сначала помощь понадобилась девушке, которая проживает в Кировском районе мегаполиса на улице Новогодней. Сибирячку в возрасте 30 лет запер там ее сын.
Женщина оказалась заблокированной на балконе и попросила о помощи. В помещении оставался ее маленький ребенок. В итоге доступ в квартиру был обеспечен.
«Затем уже на улице Кубовой, расположенной в Заельцовском районе, девушка в возрасте 19 лет оказалась заперта на собственном балконе из-за закрывшегося шпингалета.
В квартире были установлены окна старого образца, с советскими шпингалетами. Когда девушка вышла на балкон и прикрыла дверь, чтобы не было сквозняка, шпингалет захлопнулся.
В основном, горожане становятся пленниками своих балконов по стечению случайных обстоятельств. Часто спасателей вызывают соседи оказавшихся в беде жителей мегаполиса. Часты случаи, когда родителей на балконе запирают маленькие дети. Например, недавно ребенок закрыл мать на балконе, а сам ушел спать.
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