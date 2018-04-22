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Анна Семенович в Екатеринбурге вызвала аншлаг на открытии стрип-паба
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Анна Семенович в Екатеринбурге вызвала аншлаг на открытии стрип-паба 

АиФ Урал 51 минуту назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге известная российская исполнительница и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выступила на открытии новой площадки кабаре «Show girls» в обществе полуобнаженных женщин. Девушка сорвала аншлаг среди посетителей, сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал».
Анну Семенович пригласили выступить на открытии новой площадки Grand hall небезызвестного в центре Екатеринбурге кабаре. Экс-солистка группы «Белестщие» исполнила самые популярные хиты времен ее участия в поп-группе, а также свои сольные песни.
По оценке посетителей кабаре Анна Семенович за один час выступления собрала полный аншлаг, выступая в обществе полуобнаженных участниц кабаре. Сама певица обнажаться не стала, но предоставила такую возможность уральским стриптизершам. Посетители остались под большим впечатлением от эротического шоу, и также выложили весть видеозапись с выступления артистки.
Открытие новой площадки кабаре Show girls в Екатеринбурге состоялось в пятницу вечером, 20 апреля.
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