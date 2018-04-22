Анна Семенович в Екатеринбурге вызвала аншлаг на открытии стрип-паба

В Екатеринбурге известная российская исполнительница и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выступила на открытии новой площадки кабаре «Show girls» в обществе полуобнаженных женщин. Девушка сорвала аншлаг среди посетителей, сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал»

Анну Семенович пригласили выступить на открытии новой площадки Grand hall небезызвестного в центре Екатеринбурге кабаре. Экс-солистка группы «Белестщие» исполнила самые популярные хиты времен ее участия в поп-группе, а также свои сольные песни.

По оценке посетителей кабаре Анна Семенович за один час выступления собрала полный аншлаг, выступая в обществе полуобнаженных участниц кабаре. Сама певица обнажаться не стала, но предоставила такую возможность уральским стриптизершам. Посетители остались под большим впечатлением от эротического шоу, и также выложили весть видеозапись с выступления артистки.

Открытие новой площадки кабаре Show girls в Екатеринбурге состоялось в пятницу вечером, 20 апреля.