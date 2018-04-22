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Бывший глава «АвтоВАЗа»: «Они хотят революции автопрома, но не хотят ничего менять»
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Бывший глава «АвтоВАЗа»: «Они хотят революции автопрома, но не хотят ничего менять» 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В конце прошлого года Daily-Motor.Ru писал о том, что в Швеции снимают документальный фильм о бывшем руководителе «АвтоВАЗа» Бу Андерссоне, в частности о его опыте работы в отечественной автомобильной компании. Кинолента получила название «Русская работа». В качестве режиссера выступил чех Петр Хорке. Фильм уже доступен на сайте шведской общественной телевещательной организации SVT (Sveriges Television).
В интервью журналисту господин Андерссон рассказал, что после вступления в должность руководителя «АвтоВАЗа» первым делом навел порядок в заводских туалетах.
При этом основными проблемами, которые испытывал «АвтоВАЗ», швед назвал коррупцию и воровство, а также тысячи лишних работников, которые числились в штате сотрудников предприятия, но ничего не делали.
«Они спали на рабочих постах, играли в шахматы и распивали чаи», — посетовал Андерссон.
В итоге шведский специалист взял курс на реорганизацию численного состава завода «АвтоВАЗа», объявив о сокращении более десятка тысяч работников. При этом Андессон признал, что именно это решение стоило ему места руководителя «АвтоВАЗе», что фактически подтверждает слоган фильма: «Они хотят революции автопрома, но не хотят ничего менять».
Напомним, что до своего прихода в «АвтоВАЗ» Бу Андерссон работал в другой отечественной компании — «ГАЗ». Швед занимался налаживанием связей с иностранными партнерами.
Должности главы «АвтоВАЗа» специалист лишился весной 2016 года. После своего ухода Бу Андессон, фактически запустивший в производство новые революционные модели для отечественного автопрома — Lada Vesta и Lada XRay, подвергся серьезной критике за то, что перевел тольяттинский завод на использование зарубежных комплектующих, косвенно спровоцировав рост цен на них в условиях девальвации рубля.
Итоги работы шведского топ-менеджера в отечественном автогиганте оказались для компании неутешительными, поскольку завод понес за это время рекордные убытки.
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