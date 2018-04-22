Ещё
Валерию Ускову — 85
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерию Ускову — 85 

RT на русском 1 час назад
В воскресенье, 22 апреля, режиссёру, сценаристу и актёру Валерию Ускову исполняется 85 лет. Народный артист РСФСР начинал карьеру на телевидении — по первому образованию он журналист. Позднее Усков закончил режиссёрский факультет ВГИКа и стал совмещать работу на «Мосфильме» и в МХАТе имени Горького. Долгие годы мастер творил совместно со своим троюродным братом Владимиром Краснопольским, который также удостоен звания народного артиста РСФСР. Как рассказывает Валерий Усков, с братом они были неразлучны с самого детства: «В детский сад мы ходили вместе, потом десять лет сидели за одной партой». Благодаря этому тандему вышли на экран картины «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Ночные забавы», «Ермак», «Неподсуден» и многие другие. Творчество Валерия Ускова — в фотогалерее RT.
RT на русском: последние новости
Гафт выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Дорошиной В Мурманской области 42 пассажира больше недели не могут сойти на берег из-за шторма Открытие международного конкурса молодых пианистов пройдёт в Москве 29 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва после бури: фото из соцсетей36
Как изменились популярные дети-актеры1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе9
Звезды советского кино, которые плохо кончили22
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу11
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение