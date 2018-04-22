В воскресенье, 22 апреля, режиссёру, сценаристу и актёру Валерию Ускову исполняется 85 лет. Народный артист РСФСР начинал карьеру на телевидении — по первому образованию он журналист. Позднее Усков закончил режиссёрский факультет ВГИКа и стал совмещать работу на «Мосфильме» и в МХАТе имени Горького. Долгие годы мастер творил совместно со своим троюродным братом Владимиром Краснопольским, который также удостоен звания народного артиста РСФСР. Как рассказывает Валерий Усков, с братом они были неразлучны с самого детства: «В детский сад мы ходили вместе, потом десять лет сидели за одной партой». Благодаря этому тандему вышли на экран картины «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Ночные забавы», «Ермак», «Неподсуден» и многие другие. Творчество Валерия Ускова — в фотогалерее RT.