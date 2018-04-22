Сами Насери и платье-бант: сюрпризы на красной дорожке ММКФ 

Кто из российских звезд надел самый яркий наряд на красную дорожку ММКФ и как младшие дети Аллы Пугачевой поздравили ее с днем рождения? «МИР 24» собрал самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса.
Неделя кино началась в российской столице. В Москве открылся юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он стартовал на два месяца раньше, чем обычно. Казалось бы, звезды должны были испугаться неустойчивой апрельской погоды и утеплиться для церемонии открытия. Но не тут-то было. Легкие летние платья для красной ковровой дорожки выбрали Мария Кожевникова и Ирина Безрукова. Больше всех своим нарядом поразила актриса Виктория Соловьева. Она надела пышное платье-бант и была похожа на большой белый пион. Ольга Зуева выбрала платье фисташкового цвета. На открытие она пришла в полном одиночестве. Видимо, ее возлюбленный Данила Козловский совсем заработался и времени для ММКФ не нашел. А вот Аглая Тарасова, которая недавно рассталась с актером Милошем Биковичем, все-таки нашла пару для фестиваля. По дорожке она прошла за руку с Игорем Верником. Но все равно выглядела немного расстроенной.
«Я обижена, потому что у меня был день рождения, у меня одно на другое наложилось и не было недельного запоя запланированного», — сказала девушка.
«С другой стороны, согласись, что так бы мы отпраздновали твой день рождения в тесной компании, а сегодня мы по этому случаю собрали вот все это», — утешил ее Верник.
Нашли время для фестиваля актер Марат Башаров и режиссер Анна Меликян. Она в этом году вошла в состав жюри основного конкурса. Сюрпризом для гостей стало появление на красной ковровой дорожке французского актера Сами Насери — звезды картины «Такси». Он возглавит жюри конкурса короткометражного кино.
«С днем рождения, мама!» — дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с праздником. Гарри и Лиза вначале прочитали стихи, а после этого преподнесли открытки, сделанные своими руками.
Праздничную открытку Алле Борисовне подарила и внучка Клава, а ее мама — Кристина Орбакайте — опубликовала на своей странице фото из семейного архива. Многочисленные подписчики примадонны от всех этих трогательных поздравлений были в восторге. Они пожелали счастья Пугачевой и благополучия всей ее семье.
Что растет у звезд
Огороды актрис и королей
Совсем недавно день рождения отпраздновал и Сергей Шнуров, ему исполнилось 45. Оказывается, теперь лидера группировки «Ленинград» можно услышать не только на концертах, в интернете и по телевидению. Голосом Шнура заговорили трамваи Новокузнецка. Такой подарок жителям музыкант сделал в честь 400-летнего юбилея города. Шнуров стал первым участником проекта. На днях он выступал на горнолыжном курорте Шерегеш — это в трех часах езды от Новокузнецка, а заодно сделал и аудиозапись для пассажиров трамвая.
Работает не покладая рук актриса Виктория Исакова. Для съемок в новой картине ей пришлось надеть снаряжение для дайвинга и погрузиться в ледяную воду. В Подмосковье идут съемки ленты «Один вдох». В основе сюжета — реальная история, которая рассказывает о самой известной в мире женщине-фридайвере Наталье Молчановой. Она установила больше 40 мировых рекордов. Сообщается, что часть картины будет сниматься на Мальте. А выход фильма создатели запланировали на ноябрь следующего года.
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