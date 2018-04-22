Сами Насери и платье-бант: сюрпризы на красной дорожке ММКФ

Кто из российских звезд надел самый яркий наряд на красную дорожку ММКФ и как младшие дети Аллы Пугачевой поздравили ее с днем рождения? «МИР 24» собрал самые интересные новости из жизни звезд шоу-бизнеса.

«Я обижена, потому что у меня был день рождения, у меня одно на другое наложилось и не было недельного запоя запланированного», — сказала девушка.

«С другой стороны, согласись, что так бы мы отпраздновали твой день рождения в тесной компании, а сегодня мы по этому случаю собрали вот все это», — утешил ее Верник.

Нашли время для фестиваля актер Марат Башаров и режиссер Анна Меликян . Она в этом году вошла в состав жюри основного конкурса. Сюрпризом для гостей стало появление на красной ковровой дорожке французского актера Сами Насери — звезды картины «Такси». Он возглавит жюри конкурса короткометражного кино.

«С днем рождения, мама!» — дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с праздником. Гарри и Лиза вначале прочитали стихи, а после этого преподнесли открытки, сделанные своими руками.

Праздничную открытку Алле Борисовне подарила и внучка Клава, а ее мама — Кристина Орбакайте — опубликовала на своей странице фото из семейного архива. Многочисленные подписчики примадонны от всех этих трогательных поздравлений были в восторге. Они пожелали счастья Пугачевой и благополучия всей ее семье.

Что растет у звезд

Огороды актрис и королей

Совсем недавно день рождения отпраздновал и Сергей Шнуров , ему исполнилось 45. Оказывается, теперь лидера группировки «Ленинград» можно услышать не только на концертах, в интернете и по телевидению. Голосом Шнура заговорили трамваи Новокузнецка. Такой подарок жителям музыкант сделал в честь 400-летнего юбилея города. Шнуров стал первым участником проекта. На днях он выступал на горнолыжном курорте Шерегеш — это в трех часах езды от Новокузнецка, а заодно сделал и аудиозапись для пассажиров трамвая.

Работает не покладая рук актриса Виктория Исакова . Для съемок в новой картине ей пришлось надеть снаряжение для дайвинга и погрузиться в ледяную воду. В Подмосковье идут съемки ленты «Один вдох». В основе сюжета — реальная история, которая рассказывает о самой известной в мире женщине-фридайвере Наталье Молчановой . Она установила больше 40 мировых рекордов. Сообщается, что часть картины будет сниматься на Мальте. А выход фильма создатели запланировали на ноябрь следующего года.

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