Фотографии из прошлого, которые никто не должен был увидеть

Удивительно, как меняется судьба человека со временем. В молодости мы просто живем, даже не подозревая куда занесут нас следующие годы. Например, большинство из этих фотографий совершенно случайно стали публичными — подумать только, как изменилась вся история мира из-за этих людей и событий.

Посмотрите, как мило мужчина придерживает ребенка за руку. Между тем на снимке у белого дома фотографу позирует не кто иной, как сам Пабло Эскобар. В 1980 году он уже стал крупнейшим наркобароном Медельина.

Да, не только хорошие парни любят дзюдо. Вы вряд ли узнаете в мужчине слева бывшего террориста и врага Америки №1: в ту пору юный Усама бен Ладен жил как обычный студент по обмену и ходил на тренировки по дзюдо в колледже Нью-Йорка.

Фараон

Целых три тысячи лет провела мумия фараона Тутанхамона в царственном одиночестве. И вот, в 1924 году археологи аккуратно, но все же бесцеремонно вскрывают гробницу великого царя Египта.

Клоунада

В этом юном лихаче и не признаешь знаменитого Юрия Никулина . Эта фотография сделана в Москве, 1947 год. Никулин спустился на арену со зрительских рядов, сделав вид будто он обычный человек из публики.

Одиночество

В 1975 году художник Виктор Пивоваров выпустил работу «Проекты для одинокого человека». Перед вами идеальное расписание дня интроверта — и смешно и грустно одновременно.

Стрелки

Вот на таких качелях пробовали свои силы сто лет назад начинающие пилоты. Этот своеобразный авиационный тренажер принадлежит Российской Империи, фотография сделана в 1915 году.

Нацист

В 1985 году неонацисты вышли на улицы Швеции. Флаги, громкие лозунги, транспаранты и пораженные прохожие, жмущиеся к тротуарам. Единственной женщиной не побоявшейся вступить в схватку с бритоголовыми идиотами стала Инга Райхсман, пережившая концентрационные лагеря.

Президент

Дорого-богато — вот так можно обозначить стиль жизни нынешнего президента Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп всегда отличался любовью к запредельной пошлой роскоши. 1987 год, Трамп еще молод и еще не знает, что ждет его в будущем.

Армада

Война в Афганистане стала одной из наиболее кровопролитных и неудачных кампаний Советского Союза. На снимке 25 декабря 1975 года: советские войска входят в Афганистан.

Моника Белуччи и сегодня остается одной из самых красивых и самых желанных женщин планеты. В 1992 году еще совсем юная Моника не знала отбоя ни от фотографов, ни от поклонников. Вот здесь и вот здесь мы делали лучшие подборки ее снимков.

Свадьба

Опасные горные дороги на территории Чеченской республики в 2000 году охранялись вооруженными представителями бандформирований. На фотографии свадебный кортеж, следующий через блокпост к Грозному.

Красный богатырь

Ораторскому искусству Владимира Ильича Ленина обучал не иначе как сам дьявол. По сохранившимся свидетельствам, вождь пролетариата умел двумя-тремя правильными фразами воспламенить сердца сотен людей. Здесь Ленин выступает перед солдатами Красной Армии, перед тем как те отправятся на Польский фронт. 5 мая 1920 года.