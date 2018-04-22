Фильм не столько про моду, сколько про характер: в прокат выходит картина о Вивьен Вествуд

С одной стороны — бабушка британского панка, с другой — не забронзовевший в своем пафосе заслуженный деятель искусств. Режиссер Лорна Такер провела с Вивьен Вествуд порядка трех лет: группа моталась с неугомонной Вествуд, которой сейчас, кстати, 76 лет, за Полярный круг, в Париж и Нью-Йорк.

Хроника здесь тоже есть, так что этапы становления легенды в общих чертах понятны. Работа фестивальная: кино показывали на последнем «Санденсе», где номинировали на Гран-при жюри. Вот что говорит представитель кинокомпании «Пионер» Евгения Милова:

Евгения Милова представитель кинокомпании «Пионер» «Самой Вивьен Вествуд фильм не понравился. Она решила, что Лорна Такер слишком много использовала архивных записей и слишком мало рассказывала именно о ее борьбе за экологию. Как по мне, это скорее идеальная реклама для этого фильма, потому что, кажется, широкому зрителю намного интереснее про деятельность Вивьен Вествуд на ниве моды и, может, даже о ее личной жизни знать и видеть, чем, пожалуй, про защиту ледников. Зрители хохотали практически все время, потому что в общем рассказывают об интересных и не простых вещах, но без излишней серьезной мины».

Вествуд стала культовой фигурой уже к восьмидесятым. Бывшая школьная учительница стала не просто признанным модельером, сотворившим имидж Sex Pistols, но и одним из символов английского стиля.

Эпоха Вествуд началась в конце 1960-х на гребне происходивших в обществе глобальных изменений. Лондон начал теснить Париж, а андеграунд замещать светскую моду, говорит главный редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов:

Тим Ильясов главный редактор журнала Fashionograph «Именно сексуальность и секс как таковые вместе с отрицанием канонов классической элегантности становятся основой логики бренда Vivienne Westwood. То, что происходило вокруг ее марки, очень точно соответствовало движению свободы тела, свободы идей, которые происходили уже в 1970-е годы. Вначале 1970-х магазин Vivienne Westwood менял свои названия, и эти названия опять же были продолжением логики времени. Вначале магазин назывался Let It Rock, потом, в конце концов в 1974 году, он начал называться Sex — просто три буквы, и это уже было вызовом: и обществу, и ханжеству, и с другой стороны — символом того, что наступило новое время, новая мораль».

Гранд-дама панк-рока Вивьен Вествуд — героиня массы экспертных исследований и культовая фигура fashion-индустрии. Не только художник, модельер и активист, она — влиятельнейшая бизнесвумен, одна из тех, кто определил облик века. Многие культурные события произошли при ее непосредственном участии.

В центре картины, впрочем, не мода, а характер самой Вивьен. Кстати это уже второе кино о моде, выпускаемое «Пионером»: первым был блистательный релиз «Дрис ван Нотен», на очереди Маккуин, Сен-Лоран и «Секреты Лагерфельда».