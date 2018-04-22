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В Подмосковье прошел концерт, посвященный 40-летию ансамбля «Красная звезда»
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В Подмосковье прошел концерт, посвященный 40-летию ансамбля «Красная звезда» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Артисты ансамбля выступали перед советскими военнослужащими в Афганистане, в зоне аварии на Чернобыльской АЭС, посетили с гастролями несколько стран.
Торжественное мероприятие в честь 40 лет со дня начала творческой деятельности ансамбля «Красная звезда» состоялось 21 апреля в подмосковном посёлке Власиха, где находится главный штаб Ракетных войск стратегического назначения, — настолько плотным был гастрольный график коллектива.
22 февраля 1978 года ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения выступил со своим первым концертом, сегодня исполняется ровно 40 лет со дня начала творческой деятельности в связи с гастрольным графиком было принято решение провести праздничное мероприятие 21 апреля.
В состав ансамбля входит около 80 представителей творческих цехов (хоровой, танцевальный оркестровый), многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов — всё это уже давно по достоинству оценили зрители. За многолетнюю активную творческую деятельность, коллектив ансамбля за время его существования дал в общей сложности более 4000 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.
С творчеством ансамбля знакомы зрители практически всех регионов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Армении, Казахстана, Таджикистана. Артисты ансамбля выступали перед советскими военнослужащими в Афганистане, в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. «Краснозвездовцев» знают в Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, США, Южной Корее, Китае.
За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.
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