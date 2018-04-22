Воспитатели рассказали о смерти ребенка в интернате, где насиловали сирот

В личной беседе воспитатели скандально известной Лазурненской школы-интернат, где насиловали подростков, рассказали журналистам о гибели 13-летнего воспитанника. Трагедия произошла в 2016 году. Мальчика нашли задушенным в туалете.

«А игры-то вот эти в виртуальном мире, помните? И он решил попробовать в туалете. А игры, там пишут, потом же все проверяли тоже, должны два человека, они входят в бессознательное состояние и те их выводят. Он поужинал и первый побежал один. Пока воспитательница зашла, так Иваныч выбил дверь, там все сразу же», — вспоминают воспитатели подробности этого инцидента.

На следующий день после трагедии подростку должно было исполниться 14 лет.

Сразу же после трагедии следственный комитет начал проверку. Правоохранители прорабатывали разные версии, рассматривалось и доведение до самоубийства.

18 апреля стало известно, что власти Челябинской области закрыли Лазурненскую школу-интернат для детей-сирот.

При этом, по некоторым данным, причиной для закрытия послужило ограничение подачи воды в детдом.

Как сообщает 31tv.ru, сейчас почти все воспитанники находятся в летних лагерях. При этом реформирование интерната может затруднить следственные действия, пишет издание.

Название этого уральского интерната прогремело на всю страну в феврале, когда мамы нескольких приемных детей случайно выяснили, что мальчики подвергались насилию со стороны взрослых мужчин. Дети рассказали, что воспитательницы водили их на озеро, где их ждал некий Серега с другом. После небольшого пикника они вели мальчиков в кусты и насиловали.

Как местные жительницы выяснили преступную схему работников интерната, можно прочесть тут.

После проверки учреждения директора школы-интерната уволили, от работы отстранили всех педагогов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении мужчины, обвиняемого в насилии над детьми. Чиновников управления соцзащиты могут привлечь к ответственности по статье «Халатность».